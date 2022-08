Amalia Enache își îmbracă fetița cu haine second hand. Nici jucării nu-i mai cumpără; "Se joacă cu bețe, pietre"

In articol:

Cunoscuta știristă, Amalia Enache, este mămica mândră a unei fetițe, iar când vine vorba despre micuța sa, prezentatoarea are grijă să se ocupe în detaliu de creșterea și educația fetiței ei. Pe lângă faptul că știrista își învață fiica să iubească și să protejeze natura, aceasta are grijă să nu o obișnuiască pe fata ei ”cu de toate”, așa că poartă haine second hand și chiar și

„Alma e un copil încurajat de mic să se joace cu ce găsim în natură”

jucăriile au fost înlocuite.

Atunci când vine vorba despre fiica sa, Amalia Enache vrea să-i ofere o educație bună fiicei ei, așa că încă de la o vârstă fragedă, știrista o încurajează pe Alma să iubească natura.

Citeste si: Motivul pentru care Amalia Enache nu vrea să spună cine e tatăl copilului ei: "E tatăl ei, dar..."

De asemenea, Alma nu este deloc înnebunită după jucăriile din plastic, ci micuța iubește să se joace cu lucruri pe care le găsește în natură, potrivit declarațiilor făcute de Amalia Enache.

Citeste si: Cine este Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș. "Mă gândesc întâi la el și apoi la mine în tot ceea ce fac”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Pe mine mă înnebunesc lucrurile supra ambalate și că am alergie la a lua tot ce e colorat ambalat pentru că eu de fapt văd plastic, un plastic care ajunge în natură.

Alma e un copil încurajat de mic să se joace cu ce găsim în natură. Noi nu cărăm jucării când mergem la munte: se joacă cu bețele, cu pietrele. Avem un rucsac adus acum de la munte, plin cu pietre din munții Făgăraș. Încercăm să ne folosim mai mult de ce are natura și mai puțin de supra oferta din magazine. Orice părinte știe că la un moment dat nu mai suporți plasticul din casă. Jucăriile te sufocă”, a declarat Amalia Enache, pentru Ego.

Citeste si: Ce face știrista Amalia Enache din izolare cu fetița ei: „Ne jucăm că a trecut coronavirusul"

Totodată, Amalia Enache a mai spus că își îmbracă fiica cu haine primite de la alți copii, dar bineînțeles, la rândul său, aceasta dăruiește hainele micuței sale altor copilași.

În același timp, Amalia Enache este o iubitoare a naturii, explicând că și-a dat seama de mai multe lucruri, așa că face tot posibilul pentru a proteja mediul înconjurător: „Am făcut o mărturisire publică, exact ca la terapie. Sunt româncă, am avut și eu punga cu pungi, am avut și eu sertarele cu cabluri vechi, cu telefoane, care nici nu mai există pe piață, dar cine știe când mi-or trebui, cu tastaturi vechi, tot felul de aparatură de bucătărie, primită de pe la părinți, de pe la mătuși, pe care eu nu le-am folosit. Dar le țineam acolo în casă pentru că nu eram conștientă că ele de fapt sunt un pericol pentru sănătate, că ele conțin tot felul de lucruri care pot să ajungă în atmosferă și nu este în regulă să ținem astfel de obiecte complet inutile în casă. Am făcut așa o debarasare, dar întotdeauna e loc de mai bine”, a povestit Amalia Enache, pentru aceeași sursă.

Amalia Enache și fiica sa, Alma [Sursa foto: Instagram]