Amna, scoasă din minți de o menajeră pe care o angajase să îi curețe locuința. Cântăreața a răbufnit: „Mi s-a părut incredibil”

O mulțime de artiști și persoane publice apelează la firme de curățenie pentru a le face ordine în locuințe, având în vedere că au un program extrem de încărcat, care nu le permite să se ocupe de întreținerea locuinței.

Este și cazul Amnei, care a colaborat pentru o perioadă cu o firmă care oferă servicii de curățenie pentru spații private. Până la un punct, totul a fost bine, însă la un moment dat vedeta a început să aibă probleme că una dintre angajatele societății.

Amna a mărturisit prin ce situație a trecut cu femeia care făcea curățenie în casa ei

Solista colabora de ceva timp o femeie care îi făcea curățenie în casă. De câteva săptămâni însă, se pare că angajata nu își mai făcea datoria nici măcar atunci când artista o ruga în mod direct acest lucru.

„De câteva săptămâni nu mai făcea curat cum trebuie, i-am comunicat lucrurile care erau în neregulă și șefii au susținut că nu pot colabora, că nu se ridică la standardele mele, cu ghilimelele de rigoare. După care, într-una din zile, când eram acasă, i-am spus să curețe din toată casa, avem o casă mare, în toată casa aia noi nu umblăm peste tot, avem doar o chiuvetă sau o cadă de curățat mai bine, în rest, totul e neatins”, a mărturisit Amna, pentru un post de televiziune.

După ce a văzut că femeia se preface că plouă atunci când artista îi solicita să facă treaba pentru care era plătită, Amna a hotărât să renunțe la colaborare. Mai mult decât atât, aceasta le-a trimis și câteva poze șefilor menajerei cu „curățenia” pe care o făcea femeia.

„Și au rugat-o frumos să curețe cada și chiuveta, a spus că o să le curețe, nu le-a curățat. Am trimis poză la șefi, au spus că „asta e situația” și când au expirat cele 4 ore, a plecat. Ea a plecat, a lăsat casa neterminată și a plecat. Apoi am comunicat mai departe șefei cum a făcut curățenia, că nu făcuse bine curățenie, și a apărat-o și am încheiat colaborarea(...) Mi s-a părut incredibil când nu a terminat și a plecat”, a adăugat artista.

