Amna și Lucian, prima apariție tv împreuna, după ce au părăsit Survivor Romania! Adevărul despre relația lor

Amna și Lucian sunt primii concurenți care au părăsit competiția Survivor România 2021. Amna a fost eliminată în primul consiliu, după ce a fost nominalizată de către colegii ei. Pe de altă parte, Lucian a avut parte de un accident care l-a obligat să părăsească competiția.

Între ei s-a legat o prietenie frumoasă, iar cei doi susțin că nu s-a legat vreo legătură amoroasă. Se zvonea că cei doi ar fi început să se cunoască mai bine și ar fi dormit în aceeași cameră de hotel.

Amna a dezvăluit, la Teo Show, că a rămas stupefiată atunci când a citit o știre în care scria că ei ar fi dormit în aceeași cameră de hotel. A doua zi, Amna a filmat camera în care a dormit și a postat videoclipul pe pagina sa de Instagram, pentru a le arăta urmăritorilor săi că a a fost singură.

„Suntem cu mult bun simț amândoi și am văzut că am deranjat puțin presa cu treaba asta. Am văzut o știre că am stat în aceeași cameră cu Lucian. Am filmat camera și râdeam cu colegii”,glumea Amna, pe seama zvonurilor despre ea și Lucian de la Războinici.

Lucian de la Războinici, după ce a părăsit Survivor România: „Am plâns”

Lucian de la Războinici a dezvăluit că a plâns în noaptea în care a ajuns la spital, după ce s-a accidentat.

El și-a dorit foarte mult să participe la această competiție și speră să participe din nou anul viitor.

„Prima competiție a fost foarte grea pentru mine. Am dat totul pe traseu, iar la final nu puteam să calibrez ținta. De când porneam și ajungeam în capăt, eu vorbeam foarte mult cu mine. N-am forțat deloc. Sunt convins( n.red. că ar fi ajuns până în finală dacă nu se accidenta). Eu am venit pregătit să stau un an acolo. A fost piciorul băgat foarte mult în nisip. A fost fulgerător. Am plâns în seara aia la spital pentru că plec, nu pentru că mi-am rupt genunchiul. Tot ce am făcut acolo, pentru mine a fost foarte ușor. Am simțit foamea, dar a fost foarte lejer. Venisem pregătit să stau acolo cel puțin un an”,a dezvăluit Lucian de la Războinici, la Teo Show.