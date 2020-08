Ana Maria Lintaru este naturala 100%

In articol:

Blondă, frumoasă și naturală din cap până-n picioare, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” este mai mult decât evazivă când vine vorba de relații. Asta însă, până de curând, frumoasa fostă concurentă prezentând, în fapt, bărbatul pe care îl răsfață, în intimitate.

Citeste si: Împăcarea momentului, marca Puterea Dragostei! Ana Maria Lintaru și Andra Volos au făcut pace: ”Când cafeaua aia?”

Citeste si: Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei este în al nouălea cer! În sfârșit, a căutat-o: „am leșinat!”

Citeste si: Ana Maria Lintaru rupe tăcerea cu privire la Bogdan Mocanu! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei: ”Oare când vreodată...”

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Dar, de fapt, de ceva vreme, pare-se, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” era ocupată până peste cap cu tot felul de teste pentru a se convinge că bărbatul pe care l-a cunoscut îi este potrivit. ”Ne-am cunoscut la munte, la ziua lui Raju”, ne-a spus, în exclusivitate, Ana Maria Lintaru. Doar că ziua lui Raju a fost acum mai bine de o lună și jumătate. ”Am vrut să văd cum e el”, ne-a explicat, râzând, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Ana Maria Lintaru stie cum sa arate ca e sexy

Și, pare-se, tânărul cu pricina, pe numele lui Ahmed, fratele celebrei Naba de la ”Bravo, ai stil!”, a reușit să o impresioneze suficient pe frumoasa Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” încât, acum, aflați la malul mării, focoasa blondină se se dezlănțuie în jurul lui. Mai exact, într-o filmare postată chiar pe contul ei de socializare, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” dansează la modul cel mai senzual cu putință, purtând un costum de baie minuscul care îi pune în valoare formele perfecte, în timp ce Ahmed stă ca un sultan și o admiră. Mai mult, cu zâmbetul pe buze, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” se apropie de el și, la un moment dat, cei doi se sărută cu patos, semn că relația lor este, deja, una serioasă.

”M-a luat valul”, ne-a spus râzând Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” despre relația cu fratele Nabei de la ”Bravo, ai stil!”. ”De aceea am decis să fac publică relația”, explică blondina.

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”, discretă când vine vorba de iubiți

Extrem de discretă cu viața personală, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a decis, de curând, să dea lucrurile pe față și, în ciuda pasiunii declarate pentru diverse vedete, fie J Baldvin, fie Tom Hardy sau Maluma, zilele trecute a dat cărțile pe față. ”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii. Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate... poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul. Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy... Bine, asta visez eu, evident că nu e așa... Dar să visezi nu e interzis. E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a raspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde”, ne-a explicat, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. Iar de curând, Ana Maria Lintaru a avut o supriză de proporții. ”Da, mi-a dat like. J Balvin mi-a dat mie like la poză...”, a spus, jubilând de fericire, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.