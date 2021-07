Ana Morodan a dat din casă! Cine este bărbatul cu care a avut o relație secretă. Nimeni nu a știut că s-a iubit cu el: ”Ne-am intersectat”

Ana Morodan [Sursa foto: Captură YouTube] 09:19, iul 3, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ana Morodan, fostă prezentatoare de televiziune, a dat din casă! Vedeta a făcut dezvăluiri total neașteptate despre un ”super-bărbat” din viața ei, despre care nu a știut nimeni. Celebra bloggeriță a reușit să-l țină ascuns și departe de ochii curioșilor pe un cunoscut artist din showbiz-ul de la noi.

Ana Morodan a mărturisit că s-a iubit cu Killa Fonic! Cu siguranță nimeni nu se aștepta la asta, însă este adevărat, după cum a dezvăluit chiar vedeta. Ba mai mult decât atât, Ana spune că acesta este un super om și un super bărbat.

”Un super bărbat, crede-mă. Ne-am intersectat, asta-i important. Super artist și super om”, a mărturisit vedeta, în cadrul unei emisiuni TV.

Ana Morodan, criticată de fani în privința greutății ei

Ana Morodan nu ezită să spună lucrurilor pe nume de fiecare dată când are ocazia. Vedeta a atras atenția fanilor ei în ultima perioadă, după ce ar fi slăbit considerabil, iar internauții au observat acest lucru. Foarte multe persoane din mediul online au suspectat-o pe Ana Morodan că ar fi anorexică. Pentru a închide acest subiect, blondina le-a transmis fanilor ei de pe Instagram că are 47 de kilograme, după ce s-a îngrășat iar.

Vedeta își dorește să ajungă din nou la 43 de kilograme, fiind greutatea ideală pentru ea. „Am o problemă gravă. Pentru cei care tot vă stresați că sunt foarte slabă, să știți că m-am îngrășat patru kilograme, oficial am 47 de kilograme, aveam 43. Și acum sunt foarte nervoasă din cauza asta, și vreau să slăbesc din nou. Doar că nu pot să țin cură pentru că nu are niciun sens. Dar totuși îmi trebuie 43 de kilograme. Voi nu înțelegeți că eu provin dintr-o familie în care toată lumea e slabă. Când am venit la București eram mai grasă, dar în rest, eu toată viața am avut 43 de kilograme. Nu înțeleg de ce s-ar schimba acum ceva”, a spus Ana Morodan, pe pagina sa de Instagram.

