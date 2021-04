Ana Porgras, prima apariție tv după ce a părăsit Survivor România! Dezvăluiri incendiare: „M-as reîntoarce”

In articol:

Ana Porgras a apărut pentru prima dată într-o emisiune televizată, după ce s-a întors din Republica Dominicană. Faimoasa a părăsit competiția Survivor România, după ce a fost propusă spre eliminare de către Jador. Șocul a fost atât de mare atât pentru ea, ceilalți concurenți, cât și telespectatori. În cadrul emisiunii Teo Show, Ana Porgras a mărturisit că a rămas șocată atunci când a auzit că va părăsi competiția.

Teo Trandafir: Eram pe canapea cu fii-mea și a zis: "A zis Ana??". "Cred...nu..", îi zic eu. Și a început isteria în toată România odata cu plecarea ta.

Ana Porgras: Exact așa am simțit-o și eu. Nu îmi venea să cred, cred că s-a văzut pe fața mea reacția când a zis domnul Dan "Ana". M-am gandit ca face o glumita. Si cand s-a oprit si mi-a zis ca "Drumul Survivor se opreste pentru tine aici si acum" nu mi-a venit sa cred. Am adus si 3 puncte pe cel mai greu traseu de la Survivor, am intrat si la Stafeta si am reusit sa o castig. Cred ca oamenii au vazut acasa cat de mult mi-am dorit asta.

Ana porgras, prima apariție televizată după ce s-a întors din Republica Dominicană [Sursa foto: Captură KANAL D]

Legat de faptul că Jador ar fi vrut să o scoată din competiție, Ana Porgras neagră acest lucru.

Faimoasa este convinsă că șocul a fost la fel de mare și pe colegul ei.

„Nu cred ca Jador a vrut sa ma scoata. Cu toate ca spunea ca nu poate nu-s la fel de buna ca Elena, dar nu cred. Nici el nu s-a gandit ca voi parasi competitia. Cred ca a fost pentru el socul cu atat mai mare cu cat eram al doilea concurent care iesea "de pe mainile lui". Si a fost un oarecare sentiment de vinovatie. Zanni a facut o strategie foarte buna aseara. Ca sa nu iasa cineva de la Faimosi a nominalizat-o pe Elena. Am vazut comentarii, cum ca s-au certat si de asta a nominalizat-o, dar nu...”, a adăugat Ana Porgras.

Faimoasa a făcut un apel la telespectatori să își voteze favoriții din competiție, astfel riscă eliminarea unor concurenți care merită să rămână în Republica Dominicană.

„Eu vreau sa le transmit oamenilor de acasa atat: in momentul in care va place de cineva, evolutia lui, felul in care se comporta, sa il sustineti. Sa il votati. Si sa nu mai faca ei strategii acasa pentru ca riscati sa pierdeti oameni buni, sa va iasa favoritul afara, ceea ce e neplacut. Cand am iesit din competitie, timp de 3 nopti am dormit 5 ore adunate. Pentru ca eram mereu pe retelele de socializare sa vad ce scriu oamenii. Pe mine ma intereseaza ce spun oamenii”, a mai spus Faimoasa.

Ana Porgras ar vrea să se întoarcă la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ana Porgras s-ar întoarce la Survivor România

Chiar dacă a fost eliminată, Ana Porgras nu regretă deloc parcursul pe care l-a avut în competiție. Faimoasa și-ar dori să se întoarcă în competiție, însă se declară norocoasă de evoluția ei.

„Eu aș fi vrut să mă reîntorc la Survivor. M-aș reintoarce. A fost o experienta care mi-a schimbat viata. Am realizat cat de importanta e familia, ca orice lucru mic dupa care noi fugim in viata de zi cu zi, nu are nicio importanta. Masini, averi, bani... nu au nicio importanta. Noi am trait intr-o jungla in care nu aveam nimic, nici macar mancare. Si am reusit sa supravietuim si sa imi dau seama ca doar amintirile cu cei dragi, momentele frumoase, sunt tot ce conteaza. Survivor a fost experienta vietii mele si am zis-o inca de dinainte sa ajung acolo, fara sa ajng acolo inca. Ma simt norocoasa pentru tot ce am trait”, a dezvăluit Ana Porgras.