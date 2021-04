Ana Porgras, prima reacție după ce a aflat că s-a făcut o petiție pentru întoarcerea ei la Survivor România: ”Mă înclin în fața voastră”

In articol:

Ana Porgras a fost eliminată din competiția fenomen de la Kanal D, Survivor România 2021. Fosta faimoasă a mărturisit, în exclusivitate pentru WoWbiz, că este în stare de șoc după ce a părăsit emisiunea, dar și după ce a văzut câtă susținere are din partea telespectatorilor.

” Sunt inca in stare de soc, in euforia aia de dupa competitie, cand iesi si te lovesc toate informatiile toata sustinerea oamenilor. Sunt socata de toata sustinerea si de impactul pe care l-a avut emisiunea. Sufletul imi plange, mi-as fi dorit sa mai raman in competitie si sa ajung chiar si pana in finala, dar se pare ca acesta a fost drumul meu”, a precizat sportiva la Ștafeta Mixtă.

Citeste si: EXCLUSIV. Ce spune Ana Porgras despre Jador, cel care a votat-o spre eliminare. Fosta gimnastă, dezvăluiri despre faimos: ”Se simțea el a șasea roată de la căruță”

Zeci de mii de fani ai show-ului Survivor România cer readucerea în cometiție a Anei Porgras, Faimoasa eliminată duminică seara din show-ul care se filmează în Republica Dominicană. Telespectatorii sunt de părere că Ana este ”cea mai bună concurentă din toate fetele” și nu merită să plece acasă.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV Ana Porgras e în stare de șoc după ce a fost eliminată de la Survivor România: ”Am ieșit mult prea devreme”

” Ana, concurenta de la Survivor, cea mai bună concurentă din toate fetele din competiție, a fost eliminată pe nedrept și vrem revenirea ei în competiție” – așa sună petiția fanilor.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Ana Porgras, prima reacție după ce a aflat de petiție

Fosta gimnastă este profund emoționată după toate mesajele de susținere pe care le-a primit din partea internauților, după eliminarea ei de la Survivor România 2021. Ana a ținut să le mulțumească tuturor pentru tot ce au făcut pentru ea.

”Dragii mei, nu știu cum să vă mai mulțumesc pentru tot ce faceți pentru mine, pentru toate mesajele și susținerea voastră. Sunteți minunați și nu pot decât să mă înclin în fața voastră. Respect pentru voi toți”, este mesajul transmis de Ana Porgras, pe pagina ei de Instagram, acolo unde a răspuns unui susținător, care o anunța de petiția care circulă pe internet.