Ana Porgras se întoarce la Survivor România? Răspunsul neașteptat dat de Faimoasă

In articol:

Ana Porgras a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din sezonul al doilea Survivor România. Fosta gimnastă a adus foarte multe puncte pe traseu, înclusiv la Ștafetă, acolo unde intra alături de Zanni. Eliminarea Faimoasei din competiție a fost un șoc, în contextul în care tot mai mulți o vedeau cât mai aproape de Marea Finală.

O strategie a făcut-o pe Ana Porgras să părăsească competiția, veste care a șocat-o atât pe ea, cât și pe colegi și oamenii de acasă.

Ana Porgras și-a arătat de multe ori dorința de a se reîntoarce la Survivor România, însă în sezonul al doilea. Pentru următorul sezon, fosta gimnastă a dezvăluit că nu și-ar dori să mai participe. Pe pagina ei de Instagram, bruneta a organizat o sesiune de întrebări, unde le-a răspuns sincer fanilor în legătura cu înscrierea ei. „Mi-a ajuns un sezon”, a fost răspunsul dat de Faimoasă.

Ana Porgras nu vrea să mai participe la Survivor România [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ana Porgras voia să se întoarcă la Survivor România 2021

În urmă cu câteva luni, Ana Porgras a vorbit despre cât de mult și-ar dori să se întoarcă în echipa Faimoșilor.

Tânăra era sigură că mai avea multe de dovit pe traseu, iar drumul ei s-a terminat mult prea devreme. Cu toate acestea, ea este recunoscătoare pentru experiența pe care a trăit-o.

Citeste si: Raluca Dumitru a surprins-o pe Ana Porgras! Ce mesaj i-a transmis: „Vrei dovada?”

„Eu aș fi vrut să mă reîntorc la Survivor. M-aș reintoarce. A fost o experienta care mi-a schimbat viata. Am realizat cat de importanta e familia, ca orice lucru mic dupa care noi fugim in viata de zi cu zi, nu are nicio importanta. Masini, averi, bani... nu au nicio importanta. Noi am trait intr-o jungla in care nu aveam nimic, nici macar mancare. Si am reusit sa supravietuim si sa imi dau seama ca doar amintirile cu cei dragi, momentele frumoase, sunt tot ce conteaza. Survivor a fost experienta vietii mele si am zis-o inca de dinainte sa ajung acolo, fara sa ajng acolo inca. Ma simt norocoasa pentru tot ce am trait”, a dezvăluit Ana Porgras, la Theo Show.