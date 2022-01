Anamaria Prodan a descris bărbatul lângă care se vede! Reacția fabuloasă a impresarei când a fost întrebată dacă e vorba de Ion Țiriac

In articol:

Anamaria Prodan continuă să țină primele pagini ale tabloidelor, după despărțirea de soțul ei! Nu există imagine postată de ea sau eveniment la care să meargă și să nu apară și în presă.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul iubit al Anamariei Prodan: "Să-mi ofere cadou un hotel"

În ultima vreme, impresara s-a fotografiat alături de bărbați tineri în preajmă, însă a ținut să precizeze că nu este cazul să se vorbească despre vreun iubit.

Invitată în podcastul "La mijloc", alături de Codin Maticiuc și actorul Anghel Damian, Anamaria Prodan a descris bărbatul lângă care și-ar putea reface viața. Celebra impresară vrea un bărbat puternic și potent financiar.

"Eu l-am inventat și pe Reghe și eu am cam inventat toți bărbații din viața mea, că nu m-am ales niciodată cu unul șmecher, unul cu bani. Nici nu știu cum e să primești cadouri așa, să vină unul să zică: iubita mea, ți-am luat un hotel!", a declarat Anamaria Prodan în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

Pretențiile impresarei au fost dezbătute de Codin Maticiuc și Anghel Damian. În opinia lor, singuru care ar putea să-i ofere cadou un hotel este Ion Țiriac.

Codin Maticiuc: Sora mea, dar cu cine să fii să-ți ia un hotel?

Anamaria Prodan: Păi, nu știu, acum să caut. La 50 de ani vreau să termin viața lângă unul puternic, mai puternic decât mine din toate punctele de vedere.

Codin Maticiuc: Doar Țiriac e la nivelul să-ți cumpere un hotel. Cine poate să-ți ia un hotel? Nu există așa ceva.

Anamaria Prodan: Dar cât e un hotel? Pe bune... Trebuie să înțeleagă lumea, că ai văzut, în fiecare zi dacă ies cu cineva, e iubitul Anei. Nu, nu e niciun iubit! Iubitul meu trebuie să aibă vârstă mai mare decât am eu. M-am plictisit de copii, am luat și am tot crescut copii și ce am făcut?

Codin Maticiuc: "Doar Țiriac e la nivelul să-ți cumpere un hotel"

Anamaria Prodan, în vacanță în Dubai [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan vrea ca viitorul său partener de viață să fie un om mai mare de vârstă și să îi ofere protecție și grijă.

Codin Maticiuc: Deci trebuie să aibă vârstă mai mare, să aibă miliarde, să arate și bine.

Anghel Damian: Tot la Țiriac ajungem.

Anamaria Prodan: Ei, nu! Mai sunt și alții! Pe lângă scutul ăsta de dură, eu sunt foarte sensibilă. Îmi place să mă țină un bărbat în brațe, să știu că mă protejează, că am luptat toată viața, eu i-am protejat pe toți.

Anghel Damian: Tot Țiriac.

Codin Maticiuc: Țiriac te-ar ține în brațe extraordinar!

Anamaria Prodan: Crezi? Mie îmi place să mă țină în brațe numai pe mine.

Codin Maticiuc: Gândește-te ce ați impresaria voi doi. Tu realizezi că Țiriac a fost zeu pe impresariere.

Anamaria Prodan: Nu. Bărbatul meu trebuie să fie așa: până în 60 de ani, nu e o problemă că are 60 și ceva de ani, trebuie totuși să nu fie prăpastia aia între generații, să nu mai ai ce să vorbești. În momentul în care sunt mai mult de 10 ani între două persoane, gata, ai pierdut contactul. Eu sunt de modă veche, mie îmi trebuie unul din generația mea, eu sunt cu lăutarii, eu sunt cu cabaret.

Anghel Damian: Poate vine unul tânăr și te învață!

Anamaria Prodan: Nu, păpușei așa ce să mai faci cu ei! Și să nu mai fie român.

