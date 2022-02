Anamaria Prodan, la câteva zile după ce procesul de divorț a fost amânat: „Meriți toată dragostea!” Cum s-a filmat impresara?

In articol:

Oricâte greutăți ar avea, Anamaria Prodan demonstrează de fiecare dată că nimeni și nimic nu o poate pune la pământ. Sexy impresara are cu ce să se laude, așa că nu ezită să se filmeze pe rețelele de socalizare în fel și fel de ipostaze. Pe ritmurile uneia dintre cele mai cunoscute manele, impresara le-a arătat fanilor de pe TikTok că are cu ce se mândri.

Pe lângă faptul că arate foarte bine, Anamaria Prodan își etalează accesoriile de fițe pe care le poartă. Brățări, inele, cercei, lânțicuri, impresara are de toate și nu se sfiește nicio clipă să arate lumii întregi că este tare mândră de bijuteriile ei care valorează multe zeci de mii de euro.

Așadar, Anamaria Prodan a creat încă un filmuleț pentru TikTok, acolo unde a început să posteze foarte des de câteva luni. În imagini, sexy impresara are pe fundal o manea pe care o fredonează și, îmbrăcată din cap până în picioare în haine și accesorii de valoare, își etalează bijuteriile, una mai scumpă ca cealaltă.

Filmulețul controversat a strâns o mulțime de aprecieri, iar părerile fanilor au fost, și de data aceasta, împărțite.

Anamaria Prodan a avut probleme cu greutatea

Anamaria Prodan are un trup de invidiat acum, însă nu a fost așa mereu. Impresara s-a luptat cu kilogramele în plus acum mai mulți ani, însă a reușit să iasă învingătoare și din această luptă.

Cu o alimentație bogată în crudități, sport și tratamente corporale, a reușit să-și atingă scopul, slăbind circa 12 kilograme.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a dezvăluit Anamaria Prodan.