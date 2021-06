Anamaria Prodan, noi declarații despre presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf: „O voi găsi”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 09:52, iun 23, 2021 Autor: Clara Ionescu

Lumea showbiz-ului a fost dată peste cap după anunțul că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar urma să divorțeze. Cei doi sunt împreună de 15 ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. În presă s-a vehiculat că motivul divorțului ar fi o altă femeie care a apărut în viața soțului ei.

Celebra impresară a negat atât zvonurile legate de divorț, cât și despre amantă. Ea a mărturisit că dacă va afla că soțul ei o înșală, ea o va găsi pe amantă.

„Eu, Anamaria Prodan, nu divorțez. Nu știu despre vreo amantă, dar dacă există, o voi găsi, fie la București, fie la Deva, fie în Dubai. Dacă există această amantă, repet, dar nu știu să existe, dar dacă există, o voi găsi”, a spus Anamaria Prodan, pentru spynews.ro.

Anamaria Prodan neagă că soțul ei ar avea o amantă [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, după ce s-a vehiculat că a amenințat-o pe presupusa amantă

Anamaria Prodan a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, în care a clarificat faptul că soțul ei nu se întâlnește cu o altă femeie.

„Domnilor jurnaliști ma distrez rău cu articolele voastre 🤣🤣🤣pai la cum ma Cunoașteti eu am nevoie sa arvunesc interlopi 🤣🤣🤣 Doamne Dumnezeule pai dacă ma supăr așa puțin va iau in spate și va arunc ca pe bebeluși in aer dar uit sa va prind 🤣🤣🤣. Glumesc normal 🤣 1. REGHECAMPF E PREA MARE PT VOI TOȚI. AMANTE? REGHE? PAI MAI PRIETENI! TOCMAI CE EXPLICAM CA REGHECAMPF ȘI PRODAN AU MUNCIT ENORM SA AJUNGĂ UNDE SUNT AZI! E FIRESC SA NU INTEGETI! CÂND AJUNGI ATÂT DE SUS NU AI VOIE SA GREȘEȘTI! DACĂ AI GREȘIT TE AI DISTRUS. IAR REGHECAMPF NU E PURTĂTOR ILEGAL DE CREIER.

Amanta? Pt ce? Sa ne facă Curatenie prin baie? Mai mai! In familia mea sunt reguli creștine in primul rând. Cuplul este făcut din 2! Oricine greșește plătește. Așa am crescut eu și așa am învățat de la tatal meu. Oricine greșește din familie plătește! Ghinionul vostru este ca la noi nu greșește nimeni! Bărbații care au amante nu au nici in capul de sus nici in altele nimic...” Citește continuarea AICI.