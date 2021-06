Anamaria Prodan, reacție în urma zvonurilor din presă despre Laurențiu Reghecampf: „O să acționez în judecată”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram] 15:56, iun 23, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf traversează o perioadă dificilă. După ce a anunțat că intenționează să divorțeze de soția lui, impresara a revenit asupra declarațiilor făcute de celebrul antrenor și a a negat că sunt despărțiți. Celebra impresară este foarte deranjată de zvonurile conform cărora Laurențiu Reghecampf are o altă iubită, fiind motivul principal al divorțului.

„Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați sunat. Luați mâinile de pe Reghecampf și familia mea! Este stop-joc! De familia mea, de astăzi, de fapt de săptămâna trecută, de când a început această nesimțire, nu se mai atinge nimeni.

Am spus tot ce am avut de spus. Dacă nu se termină, atunci o să acționez în judecată. Dacă am tăcut foarte muți ani în țara asta, în care soțul meu a fost și este numărul 1, și e poate emblema antrenoratului românesc, am ajuns de fiecare dată să înghit și să tac doar pentru că suntem români și cârcotași”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.

Anamaria Prodan, amenințări la adresa persoanelor care o vorbesc de rău

Anamaria Prodan îi amenință pe care care lansează informații fără echivoc despre soțul ei.

Celebra impresară a povestit un moment în care Laurențiu Reghecampf a pierdut un transfer din cauza unor articole din presă.

„Reghecampf era în discuții cu Ajax Amsterdam, după ce bătuse Ajax (2-0, 2013), dar pentru că pe prima pagină apăruse ca Reghecampf e șeful mafiei pariurilor cu soția, vă dați seama ce s-a întâmplat. Vreau să opresc această șaradă. Dacă de azi înainte cineva îmi mai implică soțul în asemenea nesimțiri cu amante, bani dați și afaceri deschise, fără nici cea mai mică părere de rău, acționez în judecată, iau banii și nu mai dau înapoi”, a mai spus impresara, pentru sursa citată.