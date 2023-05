Anamaria Prodan și-a ales deja modelul de sicriu! Sexy impresara a dezvăluit cum i-a venit ideea: "Toată viața mi-am dorit să am cele mai frumoase chestii" | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan și prietena ei Gabriela, alături de care a intrat și în afacerea cu pompe funebre, s-au hotărât deja asupra modelului de sicriu.

Pe sistemul pe care se pregăteau, pe timpuri, bunicii și cei vârstnici și momentul tragic, sexy impresara vrea să știe clar cum vor arăta lucrurile și să fie sigură că va avea tot ce este mai frumos!

Sexy impresara a demonstrat de-a lungul timpului că se pricepe de minune la afaceri așa că recent s-a lansat într-un nou business, alături de o bună prietenă. Vedeta și Gabriela au dat lovitura și au reușit să aducă chiar și cel mai frumos dric din România, în valoare de peste 100.000 de euro.

Anamaria Prodan și-a ales deja modelul de sicriu

Anamaria Prodan și prietena ei Gabriela au vorbit, la WOWnews, despre noul business în care a intrat sexy impresara. Vedeta s-a alăturat în afacerea pe care o are prietena sa și mărturisește că și-a găsit astfel și liniștea interioară.

Dacă inițial a avut o oroare față de lumea morților, prietena ei Gabriela a fost o adevărată inspirație, iar acum Anamaria Prodan mărturisește că și-au ales deja și modelul de sicriu.

"Atâția ani am stat lângă Gabi, eu am avut oroare de lumea morților. Petrecând atât de mult timp aici să știi că mi-am găsit o liniște fabuloasă. Eu cu Gabriela deja știu și ce sicriu o să am, ce model și cum o să arate.

Chiar dacă toată lumea îmi spune să termin, eu cred că moartea, la fel ca și nunta și botezul trebuie să fie aranjată pas cu pas. Ce ar fi să îmi aranjeze mie cineva ceva ce nu mi-ar plăcea cum ar fi un sicriu urât?! Eu toată viața mi-am dorit să am cele mai frumoase chestii și să îmi pun lucrurile la punct din timpul vieții.

Bătrânii spuneau, bunicii noștri de exemplu se îngrijeau de aceste lucru din timpul vieții. Datorită Gabrielei nu mai văd moartea ca pe ceva cumplit, rău. Nu m-aș gânit vreodată că lumea trebuie să se plângă și să se tăvălească. O văd ca pe un moment normal, sigur că este binevenită o companie pentru că sunt niște emoții și trebuie să existe un cap limpede", a povestit Anamaria Prodan, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Anamaria Prodan și asociata ei, Gabi [Sursa foto: Captură YouTube]

Anamaria Prodan și Gabriela vor să aducă cele mai frumoase sicrie

Vedeta este de părere că omul, atunci când plecă din lumea celor vii, trebuie să o facă într-un mod grandios. Așa se întâmplă că s-au decis să caute, să se documenteze și să aducă cele mai frumoase sicrie din România.

Despre buna sa prietenă, Anamaria spune că are un talent aparte prin care reușește să facă lucruri extraordinare și mai ales să personalizeze fiecare înmormântare în parte.

"Am decis să aducem cele mai frumoase sicrie pentru că atunci când pleci din lume trebuie să pleci la fel cum ai venit cu ceva măreț și dacă și faci ceva pe lumea aceasta, trebuie să o lași și când pleci", a mai povestit Anamaria Prodan, la WOWnews.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Anamaria Prodan despre organizarea nunților

Sexy impresara are succes în tot ceea ce face, iar afacerea cu pompele funebre era clar că va prinde. Vedeta este de părere că o nuntă sau un botez sunt mai ușor de organizat comparativ cu o înmormântare, acolo unde oamenii nu vin din plăcere.

Pe de altă parte însă, fiecare om care pleacă dintre noi merită să aibă parte de un eveniment pe cine este, o ceremonie memorabilă și demnă, mai ales dacă vorbim despre persoanele care lasă și o moștenire spirituală în urmă.

"Este mai greu să organizezi o înmormântare decât nunta. La nuntă vin toți de drag, la înmormântare toți dau un pas înapoi. Tocmai de aceea am și spus că facem chestia aceasta, ne uităm în toată lumea după cele mai frumoase sicrie și personalizăm chestia asta în funcție de fiecare ce a fost. Ai fost profesor, trebuie să ai ceva minunat în spate, niște proiecții din lucrurile minunate pentru copii(...) Vrem să ridicăm totul la cel mai înalt nivel.

Am plecat în străinătatea și am cumpărat cel mai frumos dric și uite așa am găsit și avem acum cel mai frumos dric din România", a mai precizat Anamaria Prodan.

