În editia de miercuri seara “Bravo, ai stil! Celebrities”, Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului, a facut un anunt care le-a luat prin surprindere pe cele noua concurente inscrise in competitia de stil: în momentul in care una dintre concurente este eliminata din competitie, stelutele primite din partea juratilor, acumulate pana in momentul eliminarii uneia dintre ele, se vor ”șterge”.

Astfel, dupa eliminarea de sambata a Mariei Ilioiu, din aceasta saptamana, clasamentul concurentelor le aseaza pe acestea la egalitate, la linia de start, cu zero puncte.

In editia de joi seara, difuzata de la ora 22:00, Calina Dumitrescu explica motivele pentru care, in culise, la finalul editiei trecute, si-a exprimat mahnirea cu privire la faptul ca, dupa resetarea ”scorului”, ea se afla pe ultimul loc. Discutiile in contradictoriu ale Calinei cu celelalte concurente se muta imediat la un schimb de replici acide, cu juratii.

Catalin Botezatu, deranjat de tonul concurentei, o pune la punct pe Calina Dumitrescu, rabufnind:

“Nu fi obraznica! (…) Mi se pare ca pentru varsta ta esti cam obraznicuta! Stiai foarte bine in ce show te-ai inscris. (…) Calina, trezeste-te!”, o apostrofeaza juratul pe concurenta!

Ce vor avea de zis ceilalti jurati si care este nemultumirea Calinei Dumitrescu veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:00, la Kanal D!