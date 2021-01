Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, a încercat să se sinucidă! Dezvăluiri cutremurătoare

Anamaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, a făcut dezvăluiri cutremurătoare la 4 ani de la moartea tatălui său.

In articol:

Moartea tatălui ei, cunoscutul cântăreț de muzică populară, Aurelian Preda, a aruncat-o pe Anamaria Rosa, în pragul disperării.

Anamaria Rosa Preda, tânăra, care în 2016, când și-a pierdut părintele, avea doar 16 ani și era elevă de liceu, a căzut într-o depresie gravă. Sunt mai bine de 4 ani de când spune Anamaria Rosa că se luptă cu despresia și atacurile de panică.

Mama sa, care locuiește în Italia, a dus-o la mulți medici renumiți, care să-i trateze depresia, însă tânăra spune că doar rugăciunile au reușit să-i fie tratament și să o liniștească.

Anamaria Rosa Preda a suferit enorm după moartea tatalui ei

”Din 2016, de când tatăl meu a murit, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută. Viața mea nu a fost tocmai una ușoară după decesul tatălui meu, și am mers din rău în mai rău. Nu vreau să mă plâng sau să mă victimizez, mă consider o persoana destul de puternică și indiferent de greutatile pe care mi le-a dat Dumnezeu, am reusit sa trec peste ele cu brio. Am avut un moment de depresie indelungat. Putini stiu ca dupa moartea tatalui meu au inceput atacurile de panica, inclusiv tatal meu le avea. Sunt nedescris de grele si de urate. Am incercat sa ma tratez, am mers la psiholog, am ajuns chiar si la psihiatru. Dar din treaba asta cred ca doar rugaciunea m-a scos”, a spus Anamaria Preda în emisiunea Folclorul sub lupă, citată de starpopular.ro.

Anmaria Rosa, fiica lui Aurelian Preda, spune că a avut trei tentative de sinucidere

De altfel, Anamaria Preda a mărturisit că depresia a făcut-o să cedeze și de trei ori a încercat să se sinucidă.

”Desi sunt o persoana foarte, foarte credincioasă, da, am avut trei tentative de sinucidere. Una după moartea tatalui meu, si două de curand. Dar sunt foarte credincioasa si n-am putut sa fac acest pas. Poate l-am facut la disperare, poate lumea nu intelege … dar in momentele acelea de disperare si pentru ca s-au acumulat foarte multe lucruri in viata mea. Da, era s-o fac de trei ori si nu e normal pentru ca viata e frumoasa si trebuie s-o traim din plin. Asa ca, daca aveti ganduri de sinucidere, daca aveti depresie, anxietate, atacuri de panica, nu va lasati batuti, cautati cel mai mic lucru de care sa va bucurati.”, a marturisit Anamaria Preda. (Vezi si cu cine s-a iubit Anamaria Rosa Preda )

sursa: starpopular.ro