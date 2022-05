Anca Ciota s-a confruntat cu probleme înainte de naștere. Decizia pe care a trebuit să o ia în ultimul moment: "Bebele intra într-un fel de suferință fetală"

In articol:

Anca Ciota a devenit mamă pentru prima oară. Prezentatoarea TV a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume David Liam. Înainte de naștere, însă, vedeta a mărturisit că s-a confruntat cu câteva probleme, motiv pentru care a fost nevoită să apeleze la cezariană.

Anca Ciota nu a putut să nască natural

Anca Ciota și-a dorit foarte mult să nască natural, dar acest lucru nu a fost posibil. Prezentatoarea a dezvăluit că în ultima săptămână de sarcină începuse să-i scadă cantitatea de lichid amiotic din organism, iar bebelușul era prins în jurul cordonului ombilical. Cu toate acestea, vedeta s-a ambiționat să-și aducă fiul pe lume pe cale naturală, căci, spune ea, începuse să aibă contracții puternice.

Anca Ciota, alături de fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Ulterior, Anca a decis, împreună cu medicul, să recurgă la cezariană, pentru că micuțul intrase deja într-un fel de suferință fetală: "Sunt bine, am trecut cu bine prima noapte. Am reușit să mă odihnesc câteva ore. Astăzi am făcut și primii pași, pentru că am făcut cezariană. Nu am reușit să nasc natural, așa cum îmi propusesem și cum mi-am dorit încă de la bun început. Am forțat-o până în ultima clipă și doamna doctor mi-a recomandat, conform stării mele, să facem cezariană încă de săptămâna trecută. Eu am tras cu dinții până s-a putut.

Am fost zilnic monitorizată, zilnic am făcut ecograf, până în momentul în care a reieșit clar că bebelușul nu se mai simte bine acolo, în burtică. Nu mai aveam suficient lichid, era prins cu cordonul (n.r. ombilical). El s-a născut exact la termen. Încă de la început data estimată a fost 30 mai și mă bucura faptul că fix în noaptea de duminică spre luni au început contracțiile, erau regulate, cam la 7 minute.

Am zis: 'Mamă, gata, poate se întâmplă și cumva reușesc să intru în travaliu și să facem pe cale naturală nașterea. Am ajuns luni dimineață la spital, dar după ce mi-au făcut toate controalele, după o noapte de contracții regulate, nu era niciun semn că aș putea să nasc natural. Bebele intra într-un fel de suferință fetală și atunci decizia clară a fost cezariana.", a povestit Anca Ciota, pe rețelele de socializare.

Fiul Ancăi Ciota și al lui Phelipe [Sursa foto: Instagram]

Anca Ciota: "Este absolut perfect, este cuminte și doarme ca un îngeraș"

Anca Ciota și Phelipe sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți. După nouă luni în care au așteptat cu nerăbdare să-și strângă fiul în brațe, a venit și momentul în care au făcut cunoștință cu băiețelul lor. Vedeta și soțul ei au mărturisit că s-au confruntat cu emoții puternice, când și-au văzut pentru prima oară bebelușul: "După o noapte albă, cu contracții, am ajuns la 7 dimineața la clinică, iar în jur de 12:30 s-a născut David Liam. Este absolut perfect: este cuminte, papă lăptic și doarme ca un îngeraș! Ne uităm la el și nu ne vine să credem ce minune am primit de la Dumnezeu.", a scris Anca Ciota pe Instagram, imediat după naștere.