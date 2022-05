Anca Dinicu, implicată într-un accident rutier: ”Am făcut-o lată”. Din ce cauză a ajuns actrița cu mașina-n stâlp

In articol:

Anca Dinicu, cunoscută pentru talentul actoricesc, dar și pentru show-urile TV în care a apărut alături de Mihai Bendeac, este una dintre vedetele care se bucură de vizibilitate și apreciere și în mediul online.

De altfel, pe rețelele sociale, vedeta este foarte activă și împărtășește cu cei care fac parte din comunitatea sa online lucrurile serioase, dar și amuzante ce i se întâmplă.

Citeste si: ”Gina Felea”, luată cu asalt de jandarmi în miez de noapte, după ce a dat manelele la maxim

Anca Dinicu și-a avariat mașina din neatenție

De data aceasta, vedeta nu a venit cu vești prea bune. Anca Dinicu, alias Gina Felea, a anunțat că a făcut accident cu mașina, din fericire, însă, pagubele sunt doar materiale, nu și omenești.

Nimic grav nu s-a întâmplat, însă acum, colega lui Bendeac este bună de plată, pentru că mașina sa a suferit o lovitură serioasă pe partea din stânga-față.

Citeste si: Prima reacție a lui Cătălin Măruță, după ce Carmen Harra i-a prevestit divorțul de Andra. Cu cine s-a forografiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Și totul a fost provocat din cauza stării sale de nervozitate, care a făcut-o să fie neatentă imediat ce a urcat la volan și a dorit să facă o manevră pentru a ieși din parcare.

La secțiunea InstaStory, imediat după ce a văzut ce a făcut, Anca Dinicu a povestit și cum a ajuns să aibă mașina avariată

Vedeta și-a dorit să apere un puști de o gașcă de „băieți periculoși”, așa cum îi numește ea, iar asta a făcut-o să traverseze câteva momente tensionate.

Imediat ce situația copilului a fost rezolvată, mândră că a intervenit și a oferit un mic ajutor, Anca Dinicu a dat de necaz.

”Ieri am intrat într-un stâlp când am ieșit din parcare și nu m-am uitat la ce am făcut și mă uit acum. N-am vrut să mă enervez ieri, dar se pare că mă enervez acum. Mamă, am făcut-o lată! Și acum să vă zic și de ce n-am fost atentă. Când am ieșit din parcare, un băiat voia sa ia o trotinetă, alți băieți în gașcă, mai periculoși, au zis că aia e trotineta lor și el a zis că tocmai a pus aplicația și eu am dat geamul jos ca să atac, măcar cu un țipăt, un lăsați băiatul în pace să-și ia trotineta. Mă rog, băiatul a încălecat pe trotinetă, a plecat mai departe și eu, nervoasă fiind, când am ieșit din parcare, am scos repede mașina, cu nervi. Asta s-a întâmplat. Eu în mod normal nu lovesc mașina”, a spus Anca Dinicu pe pagina personală de Instagram.

Anca Dinicu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Fostul iubit al Andreei Mantea s-a combinat cu o actriță celebră? Cristi Mitrea și Anca Dinicu au fost pe plajă să vadă răsăritul! FOTO

Ulterior, în stilul caracteristic, bruneta a făcut haz de necaz. Actriță fiind, Anca Dinicu a jucat foarte bine starea de nepăsare și ironie, susținând că supărarea sa nu este una foarte mare, luând totul ca un semn, având în vedere că-și dorea de foarte mult timp să-și achiziționeze o mașină de lux.

”Ei bine, nu m-am enervat foarte tare pentru că săptămâna viitoare plănuiam să-mi iau altă mașină, așa că e un semn…”, a mai spus actrița.