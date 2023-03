Anda Adam, declarații incendiare despre procesul deschis proprietarilor din Bragadiru: "Am stat pe șantier zi de zi cu muncitorii" | EXCLUSIV

In articol:

Anda Adam a luat o decizie radicală și merge în instanță, împotriva proprietarilor din Bragadiru. Artista cere și daune de aproximativ 30.000

de euro pentru reparațiile și modificările pe care le-a făcut în casa pe care intenționa să o cumpere.

Vedeta a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a oferit ultimele detalii. Frumoasa blondină susține că are documente pentru toate modificările aduse vilei ce se află în afara Bucureștiului, iar un expert evaluat costurile la aproximativ 30.000 de euro.

Anda Adam, declarații cu privire la procesul deschis împotriva proprietarilor din Bragadiru

Procesele dintre Anda Adam și proprietarii vilei din Bragadiru, din care artista a fost evacuată, sunt departe de a se fi încheiat. Vedeta a decis să îi cheme în instanță pe cei doi soți și dorește banii pe care spune că i-a investit în vila pe care dorea să o cumpere.

"Este investiția făcută în casa domnului care ulterior nu a dorit să îmi mai vândă. A refuzat să meargă să îmi vândă casa. Mi se pare normal, atâta timp cât a refuzat să mi-o mai vândă să îmi dea bani pe ce îmbunătățiri am făcut.

Există o expertiză făcută și facturi pe absolut toate modificările și îmbunătățirile aduse în imobilul dumnealui. Nu i-am pus niciun fel de problema legat de timpul meu pierdut, opt luni în care am muncit la acea casă și am stat pe șantier zi de zi cu muncitorii, dar aceasta este investiția făcută de mine, în imobilul dumnealui.

Atâta timp cât a refuzat ulterior să îmi mai vândă acest imobil, mi se pare normal să îmi dea măcar banii pe ce am făcut acolo. Dă-mi banii și vinde-o cui vrei tu ulterior, nu așa ar fi corect? Am muncit opt luni la o casă a altcuiva și am investit bani și timp în ea și nervi ca să plec cu coada între picioare?!

Nu doresc nimic altceva decât investiția mea făcută în imobilul care i-a rămas tot lui pentru că a refuzat să mi-o mai vândă", a explicat Anda Adam, pentru Wowbiz.ro.

Suma solicitată, 31.000 de euro

Anda Adam ne-a explicat că a apelat la ajutorul unui expert care să evalueze modificările făcute, iar pentru fiecare lucru achiziționat are facturi care dovedesc costurile.

Citește și: Anda Adam și soțul ei se pregătesc de nuntă. Cântăreața a dezvăluit pe cine va invita la mult așteptata petrecere: „Nu vom ține ascuns, nu vom face nuntă fără să anunțăm lumea”

"Există expertiză, făcută de un expert recunoscut care a venit a luat toate facturile, a analizat toate îmbunătățirile pe facturile puse la dispoziție și expertiza a ieșit că tot ce s-a modificat acolo și tot ce s-a făcut sunt în valoare de 30.000 de euro.

Pentru fiecare lucru există factură pe compania mea și sunt depuse absolut toate. Ca atare, cu drag eu o cumpăram în continuare, dar atâta timp cât proprietarul a refuzat să îmi mai vândă imobilul și eu am făcut aceste îmbunătățiri, mi se pare normal să îmi dea banii pe care i-am băgat acolo", a mărturisit artista, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune avocatul familiei din Bragadiru

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat și cu Avocatul Adrian Cuculis, cel care îi reprezintă în instanță pe proprietarii vilei din Bragadiru.

Acesta ne-a explicat faptul că se așteptau la acest proces, însă el este de părere că șansele de câștig ale vedetei sunt limitate și spune că între cele două părți ar fi trebuit să existe o înțelegere prealabilă privind modificările pe care le va aduce asupra imobilului și cine va suporta cheltuieli sau cum se vor împărți acestea.

"Clienții mei nu au fost surprinși de veste. Cel puțin ei cam aveau în vedere că vor fi dați în judecată. La fel de bine le-am spus de la bun început că nu are șanse să câștige procesul acesta. Se așteptau să fie dați în judecată pentru că teoretic ei au mai fost dați în judecată, doar că după ce fusese evacuată doamna Adam a deschis un proces, nu a plătit taxa de timbru la instanța de judecată și i-a anulat cerea.

Lucrul acesta s-a întâmplat acum câteva luni. A revenit, a refăcut cerea de chemare în judecată și pretinde că banii pe care i-a băgat în imobilul respectiv să fie plătiți de către clienții noștri, în condițiile în care nu aveau un contract prin care să spună ce se întâmplă cu investițiile.

Ea s-a comportat teoretic, precum un chiriaș într-un imobil, fără acordul proprietarului a făcut îmbunătățirile respective, iar pe cale de consecință noi le considerăm ca fiind niște cheltuieli voluptorii așa cum se numesc ele.

Cheltuielile voluptorii nu sunt recuperabile.(...) Dacă voia să facă investiția aceasta într-un scop de viitor proprietar, trebuie să aibă o înțelegere în sensul acesta, însă lucrurile nu s-au desfășurat așa și nici noi nu putem să îi plătim niște sume de bani care teoretic i-a investit acolo, dar fără acordul nostru", a precizat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

