Andi de la Survivor, accident rutier!

Andi, fostul concurent de la Survivor, a avut parte de un ghinion teribil chiar după ce și-a achiziționat mașina mult visată.

Într-o perioadă tumultoasă a vieții sale, Andi a fost implicat într-un accident rutier grav, și care s-a produs la doar două ore după ce își achiziționase autoturismul.

„Mai exact, a fost un accident grav de mașină. Mașina era achiziționată de două ore. Un teribilism de puștan. Cred că vanitatea m-a cunoscut pe acel drum”, a dezvăluit Andi.

Privind în trecut, Andi a mărturisit într-un interviu acordat unui post de televiziune că nu se mai regăsește în stilul de viață din acea perioadă.

„Am avut o perioadă în care partea economică îmi ghida viața și tot ce făceam, făceam pentru partea economică. Mi-am dat seama că m-am neglijat foarte tare. Ajunsesem să nu mă mai cunosc și viața are un mod ciudat de a-ți da o palmă când vede că o iei pe o direcție greșită. Asta mi s-a întâmplat și mie. Am primit o palmă destul de severă și atunci am început acest proces de autocunoaștere”, a spus Andi.