Andra, primele declarații despre a treia sarcină: „Chiar îmi doresc...”

Andra, în timpul celei de-a doua sarcini

In articol:

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai stabile cupluri din România. Cei doi au doi copii de care sunt foarte mândri și care se bucură de succes la rândul lor. În ultime perioadă, în presă s-a vehiculat că Andra ar putea fi din nou însărcinată.

Cântăreața a vorbit pentru prima dată despre aceste zvonuri! Andra susține că s-a îngrășat în perioada carantinei, motiv pentru care pare că este însărcinată. Ea a recunoscut că este o persoană foarte pofticioasă și mreu gătește dulciuri pentru copii. Acum, vedeta are o motivație în plus să slăbească.

Citeste si: VIDEO Andra, prima apariție publică, după ce s-a spus că ar fi, din nou, însărcinată. Cum a fost surprinsă vedeta. Imaginile vorbesc de la sine

Citeste si: Se mărește familia Măruță? Gestul făcut de Pepe a fost sesizat imediat: ”Vine barza??”

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

Citeste si: Cătălin Măruță, scandal în direct cu Iulia Albu. Stilista, umilită și lăsată singură în platou

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a declarat Andra Măruță pentru Libertatea.ro.

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu de 15 ani

Andra, despre cel mai mare secret din căsnicia cu soțul ei, Cătălin Măruță: „Dumnezeu ştie cum...”

Andra a dezvăluit un adevărat secret din căsnicia celor doi. Cunoscuți pentru discrețea lor, iată că artista s-a lăsat dusă de val și a mărturisit cum o alintă Cătălin Măruță în intimitatea lor. Această poreclă a ajuns atât de cunoscută încât și prietenii lor o folosesc. (Citeste si: Cătălin Măruță, întrebat în direct dacă Andra este însărcinată! Ce a răspuns: „Știi cum e...”)

„Dumnezeu ştie cum am ajuns Bumbu! Cred că, prima dată, mi-a zis aşa, când aveam o coafură trăsnită. Mi-a plăcut, toată lumea a râs şi porecla a fost preluată la scară largă”, a declarat Andra Măruță.

Citește continuarea AICI.