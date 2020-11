Andra Volos, devastată! Mesaj sfâșietor, postat în miez de noapte: „Azi suntem, mâine doar...”

Andra Volos și-a îngrijorat fanii cu o postare recentă de pe Instagram. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a scris un mesaj extrem de trist, iar fanii s-au gândit imediat că i s-ar fi putut întâmpla ceva. Postarea a fost făcută în miez de noapte, la scurt timp după ce s-a aflat despre incendiul devastator de la Piatra Neamț.

Andra Volos, mesaj îngrijorător

Cu siguranță bruneta a fost afectată de vestea că mai mulți pacienți infectați cu COVID au murit în condiții îngrozitoare. Mulți compară incendiul care a avut loc în noaptea de sâmbătă cu tragedia de la Colectiv, iar românii nu vor uita niciodată data de 30 octombrie 2015, când viețile mai multor tineri au fost curmate.

„Azi suntem, mâine doar Dumnezeu știe..”, este mesajul transmis de Andra Volos pe rețelele de socializare.

Andra Volos a devenit extrem de iubită odată cu participarea la Puterea dragostei, ea fiind una dintre cele mai votate concurente ale sezonului din care a făcut parte.

Chiar și după ce a ieșit din competiție, bruneta a continuat să fie urmărită în mediul online. Deși fanii și-ar fi dorit să o vadă cu Bogdan Mocanu, alături de care a ieșit din competiție, după ce s-au îndrăgostit și au decis să își trăiască iubirea în afara competiției, cei doi s-au despărțit de mai multe ori, iar acum pare să fie definitiv. (Cum răspunde Andra Volos atacurilor venite din partea lui Bogdan Mocanu?)

”Nu mai țin la Bogdan. Înainte să plec la Cluj vorbisem cu el și când m-am întors prietena surorii mele mi-a zis că ar fi avut corona, dar de fapt era răcită. Când am ajuns la Melissa am zis că ar trebuit să mă mut, până să fac testul. Eu l-am sunat pe Bogdan Mocanu și m-am plâns la el și credea că e vrăjeală și că vreau să ne împăcăm.

Apoi el s-a enervat și a închis și după vreo zece minute m-a sunat mama lui și mi-a spus că Bogdan mă așteaptă acasă, că el pleacă la Istanbul și eu pot să rămân acolo. Eu i-am spus lui că dacă el pleacă, eu nu vreau să rămân, el a aruncat cu cheile după mine. Am stat puțin acolo, apoi nu am dormit acolo, dar am avut grijă de pisică în fiecare zi, să o văd, să îi dau de mâncare”, a declarat Andra Volos pentru WoWbiz.