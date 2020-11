Bogdan Mocanu se gândește să se întoarcă la Puterea Dragostei. Ce condiție a pus câștigătorul primului sezon: ”M-aș duce înapoi în emisiune”

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu și Jador au fost plecați câteva zile la Istanbul, acolo unde s-au întâlnit și cu concurenții sezonului 3. Câștigătorul sezonului 1 a mărturisit că atât el, cât și Jador au vorbit pe cameră cu Aya, concurentă în sezonul trei. Ba mai mult decât atât, Mocanu ar vrea să se întoarcă la Istanbul, în casa dragostei, ținând cont că nu are o relație în momentul de față. Bogdan a vorbit, într-un live pe Youtube, cu susținătorii lui, despre faptul că ar vrea să se întoarcă la Puterea Dragostei doar cu o condiție. Și anume, pisica lui. Mocanu nu are cu cine să-și lase pisica acasă, dar ar lua-o și pe ea în Turcia.

”Eu am dansat cu toate fetele, Jador a spus că nu vrea să danseze cu nicio fată, dar a dansat și el cu două fete până la urmă. Nu vă așteptați cu cine a vorbit Jador pe video. Ne-am dat amândoi la fata aia, Aya, am făcut mare caterincă. (…) Trebuia să stăm mai mult, noi am fi stat mai mult pentru că am vrut să stăm să mai vorbim cu fetele, dar nu ne-au lăsat. Am greșit drumul și Jador spunea că e semn că trebuia să rămânem. M-aș duce înapoi la emisiune, dar... Oare aș putea să îl iau cu mine? Dacă pot să îl iau, mă duc.”, a spus Bogdan Mocanu, într-un live făcut pe Youtube.

Andra Volos a avut grijă de pisica lui Mocanu

Cât timp Mocanu a fost plecat în Istanbul, Andra Volos a stat câteva zile la acesta acasă, unde a avut grijă și de pisica lui. Bogdan Mocanu a făcut acuzații dure la adresa fostei lui iubite, cu care susține că nu s-ar mai împăca, după ce această i-a făcut o mega farsă, iar motanul ar fi avut de suferit.

”Ca să vin acasă și să găsesc casa pe dos, dar nu asta era cea mai mare problemă. Am făcut curat, am găsit oglinzile desenate, pictate cu culori din alea care nu se iau, cu care fac eu geci, și pe care mi le-a irosit. Primul gând era pisică, săracul era murdar tot, jegos, mâncarea lui era pe jos. Când am deschis ușa la baie miroasea de parcă au murit trei cai. Litiera era plină, ferească Dumnezeu ce era acolo”, a explicat câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei. (VEZI AICI CONTINUAREA)