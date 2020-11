Andra Volos răspunde atacurilor venite din partea lui Bogdan Mocanu: ”Te victimizezi”

Andra Volos [Sursa foto: Instagram]

Andra Volos și Bogdan Mocanu continuă să-și arunce cuvinte grele în mediul online, după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei i-a făcut o farsă acestuia. Andra a rămas pentru câteva zile în casa lui Mocanu, acesta fiind plecat cu Jador la Istanbul. În tot acest timp, Andra Volos a avut grijă de Gucci, pisica fostului ei iubit. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a gândit să-i facă și o farsă acestuia, pentru ca atunci când se întoarce în țară să vadă cum îi este ”decorat” apartamentul. Se pare că Mocanu nu a ”gustat” gluma făcută de fosta lui iubită și a răbufnit la adresa acesteia. După toate cuvintele pe care i le-a runcat în mediul online, Andra a avut și ea ceva de spus.

”Ca de obicei, când nu ai arme, începi să inventezi și să te victimizezi. Dar cu siguranță, voi da eu cărțile pe față și am să-mi spun părerea. Pupici”, a spus Andra, pe contul ei de Instagram.

Andra Volos, luată la rost de internauți

Andra Volos a postat și o fotografie cu Gucci, motanul fostului iubit. Fotografia a strâns foarte multe aprecieri, însă în urma dezvăluirilor făcute de Mocanu, foarte mulți internauți au criticat-o pe Andra Volos despre modul în care a avut grijă de pisica acestuia.

”Vai bine că aici iubeşti pisica 🤦🏼‍♀️🤣dar după ai lăsat o să moară de foame acolo👍”, a scris un internaut.

Reacția Andrei nu a întârziat să apară, iar aceasta a răspuns imediat la comentariul respectiv: ”Am lăsat-o sa moară??? .. pur și simplu m-am saturat sa puneți botul la toate afirmațiile 🤦🏽‍♀️ dacă nu am filmat in fiecare zi, ca am mers sa ii dau de mâncare .. asta nu însemana că nu am făcut -o!! Am și eu un suflet 😉 și o fetița pe care o cheamă @the_pomsdoo !! 🤍”