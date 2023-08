Andrea Compagno pleacă de la FCSB? Alți doi fotbaliști și-au reziliat contractele! Mihai Stoica: „Compagno pleacă, da”

In articol:

În ultima perioadă, oficialii „roș-albaștrilor” au luat decizia de a se despărți de patru jucători, doi dintre ei foarte importanți, astfel: Malcom Edjouma a plecat sub forma de împrumut la Bari, în Serie B din Italia, Andrei Cordea a fost vândut la formația saudită Ai Tai, iar Valentin Crețu și Vali Gheorghe au luat decizia rezilierii contractelor.

Mihai Stoica: „Compagno pleacă, da”

Președintele Consiliului Administrativ, Mihai Stoica, a confirmat plecarea celor doi jucători prin reziliere contractuală și a ținut să explice situația lui Andrea Compagno. Meme Stoica susține că vârful de lance italian poate fi vândut doar în schimbul sumei de cel puțin 1,5 milioane de euro, reprezentând suma de achiziție pe care conducerea FCSB le-a înaintat-o celor de la FC U Craiova, anul trecut.

„Crețu și Vali Gheorghe au reziliat azi. Încetare raporturi contractuale. Amândoi.

Dacă se oferă când cere Gigi, Compagno pleacă, da. Și dacă vrea el să plece! Nu pleacă sub 1,5 milioane. Asta e exclus! Atât a dat pe el și niciodată nu o să vândă în pierdere. Nu e un jucător de care să vrei să scapi, n-ai cum. A fost golgheterul nostru, a marcat în meciuri extrem de importante și e un jucător foarte bun”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Darius Olaru: „Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult”

Darius Olaru (25 de ani) evoluează pe poziția de mijlocaș dreapta și este omul desemnat să conducă echipa pe teren, purtând astfel banderola de căpitan. Imediat după victoria de pe Arena Națională împotriva celor de la Poli Iași a ținut să discute despre performanța echipei și oboseala acumulată în urma programului încârcat din ultima perioadă.

„Obositor, am resimțit partida de acum trei zile. Important e că am câștigat, mergem mai departe. Cred eu că s-a acumulat puțin și oboseala, am scăzut ritmul pe final. Cel mai important a fost că am câștigat. Îmi doream mult să marchez, vreau să-i dedic golul tatălui meu, astăzi este ziua lui de naștere. Vreau să-mi ajut echipa prin alte faze, nu este golul pentru mine. Mă bucur dacă reușesc s-o fac și sper să continuăm pe această linie, trebuie să fie anul nostru.

Se simte diferența, nici noi nu suntem obișnuiți să ținem ritmul acesta din trei în trei zile. Și Farul se vede că au ceva probleme în campionat, și noi aveam în alți ani. Anul ăsta am început mult mai bine. Dacă tot am ieșit din Europa, trebuie să ne continuăm treaba în campionat. Și Cupa, acestea sunt obiectivele în acest sezon.

Dacă ne dorim să câștigăm campionatul, trebuie să strângem puncte la fiecare meci. Cred că lucrăm foarte bine în fiecare zi, ne facem treaba cât de bine putem. Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult” , a spus Darius Olaru în interviul de după partida de pe Arena Națională.