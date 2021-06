Andreea Antonescu, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre tatăl ei decedat: "I-aș spune... iartă-mă"

In articol:

Andreea Antonescu este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Alături de Andreea Bălan, artista a făcut istorie în muzica românească. Însă, pe plan personal, lucrurile nu au arătat atât de bine.

Andreea Antonescu, declarații emoționante despre tatăl ei

Și-a pierdut tatăl în urmă cu 20 de ani, chiar în ziua în care a susținut prima probă la Bacalaureat.

A trecut prin momente cumplite și îi vine și acum greu să vorbească despre perioada respectivă.

”Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”, a declarat artista.

Andreea Antonescu recunoaște că a fost extrem de afectată de moartea tatălui ei, iar timp de patru ani de zile a avut nevoie de terapie.

”Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”, a dezvăluit Andreea Antonescu.

Întrebată care ar fi mesajul pe care ar vrea să îl transmită tatălui ei, Andreea Antonescu a dezvăluit, cu ochii în lacrimi, că vrea să i-o prezinte pe fiica sa și să îi ceară iertare.

”În primul rând, i-aș spune de Sienna... și i-aș spune ”iartă-mă”...”, a mai adăugat cântăreața.