Andreea Antonescu, dezvăluiri despre ceea ce s-a întâmplat la "Survivor" și ce nu s-a văzut la TV. "Trebuie să ai un psihic foarte puternic pentru a rezista pe insulă"

Artista a povestit în cadrul unui interviu despre ceea ce a trăit în Dominicană, dar și cum i-a schimbat această experiență viața, după ce a revenit acasă.

Artista a povestit în cadrul unui interviu despre ceea ce a trăit în Dominicană, dar și cum i-a schimbat această experiență viața, după ce a revenit acasă.

"Tot ce se întâmplă acolo și tot ce se vede la televizor este sută la sută real"

Andreea a ținut să precizeze faptul că nu este nimic regizat, de aici și reacțiile telespectatorilor, care trăiesc la cote maxime fiecare traseu, alături de concurenți: "Vreau să încep prin a spune că tot ce se întâmplă acolo și tot ce se vede la televizor este sută la sută real. A fost pentru prima dată când am realizat că, în realitate, traseele sunt mult mai mari decât se văd la televizor. Vreau să înțelegeți că, la televizor, sunt difuzate doar patru ore, patru zile pe săptămână, în condițiile în care noi stăm pe insulă 24 din 24, șapte zile pe săptămână!", a povestit aceasta, în exclusivitate pentru viva.ro.

De asemenea, cântăreața a menționat faptul că trebuie să ai un psihic puternic ca să înduri condițiile de pe insulă, care sunt, după cum arată și numele emisiunii, unele în care te lupți să supraviețuiești: "E greu să fii doar tu cu gândurile tale, cu oameni pe care nu-i cunoști, să nu ai nimic, iar singurul lucru frumos pe care să-l aștepți în fiecare zi să fie apusul. Consider că trebuie să ai un psihic foarte puternic pentru a rezista pe insulă! Nu vă puteți imagina cum este să dormi pe scânduri, să nu ai dușuri, gel de duș, săpun, șampon, să te plouă când dormi, să nu ai haine de schimb, să ai practic… nimic!", a mai spus artista pentru sursa citată.

Andreea a ținut să precizeze faptul că nu este nimic regizat, de aici și reacțiile telespectatorilor, care trăiesc la cote maxime fiecare traseu, alături de concurenți.[Sursa foto: Captură tv]

Andreea Antonescu, despre acomodarea după "Survivor"

Fostei membre a trupei Andrè nu i-a fost deloc dificil să revină la stilul ei de viață inițial, ci dimpotrivă, a continuat totul ca și cum nici nu ar fi lipsit o perioadă de acasă.

Înfometarea, însă, se pare că a afectat-o într-un anumit fel pe faimoasă, căci, odată ajunsă în România, când a început să mănânce ca înainte, a sesizat o schimbare în organismul ei, care a declanșat îngrășarea mai rapidă: "Deși mi-a fost ușor să revin la viața mea, nu pot spune că „Survivor" nu și-a pus amprenta asupra mea. Schimbări ale organismului am sesizat din primul moment în care m-am întors în România și am început să mănânc exact ca înainte, fără a ține cont de absolut nimic, fără a ține diete sau a-mi pune restricții la ceva. Nu mi-am dat seama o secundă că înfometarea pe care am trăit-o la „Survivor" poate avea repercusiuni atât de grave asupra organismului meu. Am început să mă îngraș foarte mult, iar pentru mine acest lucru a fost o surpriză!".

Cu toate acestea, Andreea nu a stat cu mâinile în sân și a încercat să își schimbe stilul de viață, transformându-l într-unul sănătos, cu mult sport și o alimentație echilibrată: "Am luat atitudine bineînțeles, mi-am impus pentru prima dată un stil de viață sănătos. Am început să merg la sală, lucru pe care nu-l mai făcusem de 12 ani, fac ședințe de masaj cu bambus, mănânc sută la sută sănătos. Spre marele meu noroc, toate acestea m-au făcut să revin la kilogramele pe care le aveam anul trecut. Este pentru prima dată când pot fi un exemplu de urmat din punct de vedere al stilului de viață sănătos.", a încheiat Andreea Antonescu.