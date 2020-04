In articol:

Andreea Antonescu, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie extrem de sexy. La aproape un an de la despărțirea de soțul ei, frumoasa cântăreață nu se sfiește să pozeze în ipoastze incendiare și să publice pe rețelele de socializare imaginile.

În cea mai nouă fotografie, Andreea Antonescu apare goală pușcă în cadă, acoperită cu zeci de trandafiri. Imaginea a fost pe placul fanilor și a strâns peste o mie de aprecieri în doar câteva ore.

Andreea Antonescu, record absolut la banilor încasați pentru a renunța la haine, în Playboy

Andreea Antonescu ne-a dezvăluit, în exclusivitate în studioul WOWbiz.ro, care au fost condițiile pentru ca ea să renunțe la haine și cum de a reușit să stabilească un record în ceea ce privește suma încasată.

”Eu nu am profitat de lucrul acesta. Problema a fost că nimeni, vreodată, nu m-a vrut îmbrăcată... Aș fi purtat, cu aceeași nonșalanță și cu aceeași încredere orice ținută. Dar, întotdeauna, mi s-a sugerat că ar trebui să vin un pic mai decoltată, mai dezbrăcată...”, povestește Andreea Antonescu. Și, după aceea, a început să facă o serie de confesiuni, în exclusivitate, despre momentul Playboy al carierei sale. „Am luat 30.000 de dolari. (…) Nu îmi doream chestia asta. Eu chiar sunt o persoană pudică, știu că nu mă crede nimeni, sunt rușinoasă, timidă... I-am zis că nu aș putea să fac chestia asta, nu aș putea să dau ochii cu fratele meu, nu aș putea să mă uit în ochii bunicului meu...”, a povestit Andreea Antonescu în studiul WOWbiz.ro.

Andreea Antonescu a negociat dur pictorialul din Playboy

Doar că, pare-se, dorința celor de la Playboy a fost suficient de mare pentru a-și menține insistențe la adresa frumoasei Andreea Antonescu.

„Am stat și am analizat un pic și am zis: ”Cine a fost cea mai bine plătită”. Știam că Loredana a fost cea mai bine plătită, am aflat suma pe care a luat-o Loredana și am zis că dacă Loredanei, pe care o iubesc și am iubit-o întotdeauna și pe care o consider cea mai tare artistă de la noi, i-au dat suma asta, eu trebuie să le cer de trei ori mai mult, ca să fiu sigură că nu îmi dau. Și am considerat că am rezolvat problema... Și, într-o seară, am spus că suma pe care eu o cer și pe care nu o negociez deloc este de 30.000 de dolari. (...) Am doua zi, eram în mașină și mă sună Dan Silviu Borescu care mă întreabă când merg să semnez contractul. (...) Suma a fost acceptată, când merg să semnez contractul. Am închis telefonul și am început să plâng. Nici nu aveam cum să dau înapoi...Și așa am pozat, cu forța, în Playboy. A durat patru zile, câte 14 ore...”, mai spune Andreea Antonescu.