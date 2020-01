Andreea Antonescu și Ștefan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, de mai bine de 4 luni. Din păcate, iubirea lor a fost greu încercată, în urmă cu puțin timp. Cei doi au fost despărțiți timp de două săptămâni, însă susțin că împăcarea a fost una dulce și acum se înțeleg mai bine ca niciodată.

"Am mers ușor înainte, m-am gândit mult, m-am gândit ce să fac să nu mai fac lucruri care să-mi displacă. Iubesc acum pe cineva. Sunt într-o relație. Doi, trei oameni apropiați știu asta. M-am împăcat cu Ștefan. Nu am căutat pe nimeni în atâția ani, nu aș fi căutat în două săptămâni", a spus Andreea Antonescu.

Citeste si: „Moldovenii”, show de zile mari astăzi, în matinalul “Scularea”, de la Radio Impuls, cu Orlando şi Ţibulcă

Citeste si: Valentina Pelinel și Cristi Borcea, imagine de colecție de pe malul mării: "Singuri pe plajă de ziua ta"

"Ne-am cunoscut la un eveniment monden, mi-a luat un interviu, iar el a rămas să vorbească cu Andreea Bălan. A fost ceva diferit, m-a atras că se purta cu mine ca și cum ne știam de multă vreme. Nu am făcut atunci schimb de numere de telefon. Eu am plecat cu mama și cu fiica mea la Galați. La un moment dat, am fost etichetată într-un story pe Instragram, însă nu avea sunet și i-am scris că nu are sunet. Apoi s-a legat o discuție. Am ajuns la Galați și am tot vorbit. Din una în alta am aflat că are motor și i-am zis să mă dea o tură", a mai spus Andreea Antonescu.

"După ce am discutat mai mult prin mesaje. A rămas să avem tura cu motorul. După prima întâlnire, mi-a dat maxim. Mi-a fost greu să ajung la ea, a trebuit să perseverez", a spus Ștefan Manolache.

Mama lui Ștefan, avocat de meserie, a pus presiune pe Andreea Antonescu să divorțeze?!

"Eu am cunoscut-o pe mama lui Ștefan, este o femeie minunată, un om extraordinar, cu care am discutat tot felul de lucruri. Nu a deschis niciodată subiectul, ba din contră. Nu a pus niciodată presiune, ba chiar i-a închis gura lui Ștefan, la un moment dat, atunci când s-a deschis subiectul la o masa. I-a spus că este decizia Andreei și nu trebuie să se bage. Eu cu Traian vom ține legătura toată viața. Noi avem o fetiță împreună. Noi trebuie să avem o relație pentru ea.", a spus Andreea Antonescu.

"A fost singura declarație pe care am făcut-o. A fost ruptă din context. Nu am spus că ne-am despărțit din cauza lui Traian. E firesc să aibă o cumunicare. Copilul are nevoie de tatăl său. Ea nu a crezut în despărțire, dacă ar fi crezut cu adevărat pleca", a spus Ștefan.

"Se gândește prea mult la cel din jurul său. Trebuie să învețe să se aprecieze mai mult", a spus Ștefan despre iubita, Andreea Antonescu.