Maria Cârneci a vorbit în cadrul unei emisiuni despre moartea fulgerătoare a soțului ei. Artista a povestit cu lacrimi în ochi că nu s-ar fi așteptat la așa ceva pentru că soțul ei a fost lucid până în ultima clipă.

Citeste si: Trei fetițe din Galați își strigă durerea după ce și-au pierdut mama într-un cumplit accident: „Numele tau, MAMA, rămâne scris doar în inimile noaste… și pe o cruce într-un cimitir”

Citeste si: „Moldovenii”, show de zile mari astăzi, în matinalul “Scularea”, de la Radio Impuls, cu Orlando şi Ţibulcă

Maria Cârneci spune că soțul ei era foarte atașat de singurul lor băiat și de nepoțelele sale.

„Nu m-am gândit că va pleca atât de repede. Pe 2 noiembrie și-a serbat ziua de naștere, 67 de ani și pe 25 a murit, dar foarte conștient. Nu numai că mi-a fost soț, eu am pierdut pe lângă el, părinți, care mi-au fost ca părinții mei. M-am rugat la Dumnezeu până în ultima clipă să trăiască macar așa de dragul fetelor, de dragul relației noastre. Nu m-aș fi așteptat. Am crezut că medicina e avansată, că se rezolvă. Avea o problemă pe colon de patru centimetri și eu am o fină căreia i-a scos din colon 40 de centimetri și trăiește. Nu a fost asta nenorocirea a făcut citostatice, bine, am ținut chestia asta mai discret pentru că eu trebuia să merg să cânt, nu voiam să vadă el chestia asta pe televizor, să-i scadă moralul. Noi am fost alături și am sperat până în ultima clipă. A trecut galopant. Nu i-a atacat rinichi, plămâni, inimă, a trecut la ficat.”, a mărturisit Maria Cârneci despre boala care i-a răpus soțul.

Maria Cârneci spune despre soțul ei că era genul de om care nu spunea ce are pe suflet și nu apela la ajutor nici când durerile îl năuceau.

„El era un băiat foarte educat, în banca lui, eu nu i-am văzut nici măcar amețiți vreodată în viața lor, nici pe el, nici pe tatăl lui. Niște oameni proveniți dintr-o familie cu erau oamenii adevărați pe vremuri... El cred că a fost stresat și nu ne-a spus așa trăirile lui de când a fost deposedat de hotel. Să te duci de 350 de ori în istanță, tu să vezi că ai documnete, ai facturi... niciodată nu a putut. Și cred așa: să-mi dea Dumnezeu puetere măcar să-i respect visul, numele, comportamentul atât de frumos și de loial vis a vis de mine și să merg.”, a mai declarat Maria Cârneci în cadrul unei emisiuni tv.

Soțul Mariei Cârneci și-a presimțit moartea și i-a spus artistei cum vrea să fie îmbrăcat pe ultimul său drum

„Era disperat. Ește șocant, opt zile a stat la spital. Eu din instinct îl pipăiam și îl găseam ghemuit undeva de dureri. Nu mă trezea. Și îi ziceam: 'Dar de ce nu mă scoli, mă Geani, mă?' Că era 1 că era 2. 'Lasă, Maria că și tu ai pierdut nopți multe, lasă că îmi trece.' Nu îi trecea.”, a mai spus artista cu voce tremurândă, despre curajul soțului ei.

Aflat pe patul de spital, soțul Mariei Cârneci și-a presimțit moartea în ultimele sale zile și i-a spus artistei cum ar vrea să fie îmbrăcat atunci când va fi condus pe ultimul drum.

„Era așa bulversat. Mă ținea de mână și mă privea în ochi și mi-a spus așa: 'Mari, voi ați fost și sunteți viața mea. Te rog să mă îmbraci în ce spun eu. Nu îmi pui nimic colorat pe mine, îmi pui cămașă albă cu butoni, costumul' (n.r. i-a spus soțul ei în ultima lui zi din viață). Am crezut că se dărâmă spitalul ăla cu mine cu totul. Am plecat de acolo la 10:30 și m-a privit lung, și i-au dat lacrimile și nu știu, am avut o inimă rea că nu-l mai văd, dar refuzam să cred. Parcă mă ruga să nu plec, dar eram acolo de la patru după amiaza, am stat toată noaptea și la zece ne schimba Edi. S-a uitat după noi lung, abia am ajuns noi acasă și m-a sunat Ana Maria că a murit”.