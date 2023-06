Andreea Antonescu, ultimele detalii pentru botezul fiicei sale. Vedeta a ales o locație de vis pentru fericitul eveniment: „Am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii”

In articol:

Andreea Antonescu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră. A cunoscut succesul la o vârstă fragedă, iar de-a lungul timpului a reușit să rămână în atenția publicului. Cântăreața se poate lăuda cu o carieră în industria muzicală, dar și cu cele două fiice ale sale, Sienna și Venice.

Vedeta radiază de fericire în aceste momente, deoarece botezul micuței Venice se apropie cu pași repezi. Bineînțeles, totul trebuie să iasă perfect, astfel încât Andreea Antonescu s-a întors din America pentru a pune la punct ultimele detalii.

Andreea Antonescu, ultimele detalii pentru botezul fiicei sale

Cântăreața se poate declara o mamă împlinită și extrem de implicată în creșterea copiilor săi. Proaspăt întoarsă din Statele Unite, acolo unde și-a sărbătorit fiica cea mare, Sienna, Andreea Antonescu este în febra pregătirilor, deoarece la sfârșitul acestei luni va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente din viața sa: botezul fiicei sale mai mici, Venice Victoria. Vedeta a stabilit deja locația, un cadru de poveste, chiar în mijlocul naturii, exact așa cum și-a imaginat.

Bineînțeles că de la botez micuței Venice nu va lipsa nici surioasa sa mai mare, care așteaptă cu nerăbdare fericitul eveniment.

„Sunt proaspăt întoarsă din America și în perioada asta mă focusez 100% pe tot ceea ce înseamnă organizarea botezului celei de-a doua fetițe. Am stabilit data, am stabilit locația. Mi-am dorit foarte mult ca Sienna să fie prezentă, pentru că așa este normal, și și-a și dorit extrem de tare să fie prezentă la botezul surioarei ei, abia așteaptă, este foarte încântată!(...)

Botezul am ales să îl facem pe data de 24 iunie, iar ca locație am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat.”, a mărturisit vedeta pentru click.ro.

Andreea Antonescu, perfecționistă din fire, mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a pune la punct toate detaliile pentru botez. Mai mult decât atât, vedeta își dorește ca la fericitul eveniment să participe atât familia, cât și prietenii săi, tocmai de aceea a început deja să împartă invitațiile.

„Abia acum am început să dăm invitațiile pentru botez și să punem toate detaliile la punct, care sunt multe, pentru petrecerea fetiței celei mici și nu vreau să omit nimic, pentru că ne dorim să iasă totul perfect!”, a mai spus Andreea Antonescu pentru sursa menționată anterior.

