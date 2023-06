Andreea Antonescu a dezvăluit fără rețineri câți bani a ”spart” într-un cazino din Las Vegas! A vorbit despre asta public, pe internet: „I-am pierdut în 30 de secunde”

In articol:

Andreea Antonescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ultima postarea a sa de pe rețelele de socializare, însă, a fost legată de o experiență pe care a avut-o cu jocurile de noroc, în urmă cu mai mulți ani, atunci când a pășit pentru prima dată într-un cazino.

Ei bine, la momentul acela a pierdut banii pe care i-a introdus în aparat, iar de atunci a spus că va intra într-o astfel de locație doar pentru poze.

„Verificat. O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde. Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză.”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram, în dreptul unei imagini unde apare într-un cazino.

Andreea Antonescu se confruntă cu mici probleme, după ce s-a întors din America

Andreea Antonescu a mers în America, special pentru a se întâlni cu fiica sa cea mare, Sienna, cu ocazia zilei sale de naștere. Recent, însă, vedeta s-a întors de peste hotare și spune că odată cu revenirea pe plaiurile mioritice, aceasta se confruntă și cu mici probleme.

Mai precis, este vorba despre jet lag, adică probleme din cauza diferenței de fus orar, fapt ce îi poate afecta somnul pentru următoarele zile.

„Noapte bună! Bebelina doarme, mama ei suferă de jet lag. La ce dor mi-a fost, nu mă supăr dacp stau așa până dimineață”, a scris Andreea Antonescu, în dreptul unei imagini cu fiica sa cea mică.