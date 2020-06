In articol:

Andreea Bălan a urcat un nou vlog pe canalul ei de YouTube, acolo unde a prezentat povestea celei mai recente piese pe care a lansat-o și care vorbește despre suferința pe care a trăit-o după despărțirea de George Burcea. Cu toate că au îngropat securea războiului și s-au împăcat de dragul fetițelor, artista și actorul nu și-au reluat povestea de iubire, deși Burcea petrece tot mai mult timp acasă la Andreea Bălan.

Ce a simțit Andreea Bălan când a îmbrăcat din nou rochia de mireasă?

În noul vlog, cântăreața vorbește despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care a îmbrăcat din nou rochia de mireasă cu care a pășit în fața altarului.

„Aceasta este surpriza videoclipului, pentru că este vorba despre rochia principală de mireasă, cu care am intrat în biserică. Nu am crezut că o să o mai port vreodată. Pe cealaltă am mai purtat-o la niște premii, dar pe aceasta care este mai importantă și specială regizorul a vrut să o port în acest clip.

Dacă am emoții, bineînțeles că am emoții, pentru că e ceva de suflet. Dacă mă doare încă nu m-am gândit, dar mă bucur că o port, pentru că o rochie de mireasă trebuie purtată de mai multe ori în viață. În schimb, eu o port nemaifiind căsătorită cu soțul, dar e o superbitate și e păcat să nu o port. Deci a început la nuntă și aici se termină. Am avut parte de o căsnicie scurtă. Începe cu o rochie și se termină cu aceeași rochie”,