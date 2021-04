Andreea Bălan, dezvăluiri uluitoare despre relația cu Keo: „Pentru mine el a fost un stâlp”

In articol:

Keo și Andreea Bălan au format unul dintre cele mai solide și controversate cupluri din showbiz-ul românesc. După aproximativ nouă ani de relație, cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri separate. Decizia despărțirii a fost luată de comun acord. Pentru o perioadă de timp, atât Keo, cât și Andreea Bălan, au decis să țină despărțirea departe de ochii curioșilor, datorită faptului că erau două persoane publice, unde au avut în permanență grijă de imaginea lor.

Andreea Bălan a suferit mult după despărțire

Într-un final, jurata de la „Te cunosc de undeva” și fostul ei partener au hotărât să facă publică despărțire.

Recent, frumoasa blondină a vorbit despre cea mai lungă relația a ei, cea alături de Keo. Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Bălan și-a deschis sufletul în fața fanilor și le-a dezvăluit că a fost extrem de îndrăgostită de Keo. În continuare, celebra artistă a recunoscut că relația s-a terminat urât, dar cu toate astea, Andreea Bălan nu îl urăște. Deși Andreea Bălan a suferit foarte mult după despărțire, aceasta nu poate uita toate momentele frumoase pe care le-a petrecut alături de Keo. De asemenea, vedeta a ținut să precizeze că a ajutat-o foarte mult în carieră.

Andreea Bălan și Keo[Sursa foto: Facebook]

„A venit următorul și mi-a luat mințile (Keo). Noi am început relația când eu aveam 21 de ani și am stat opt ani împreună. A fost cea mai lungă relație. Nu voiam la 22 de ani să îmi fac familie, dar mai târziu pe le 26, 27 atunci am început să pun presiuni pe el. Pentru mine el a fost un stâlp, un stâlp pentru că am învățat foarte multe de la el, fiind mai mare decât mine cu 12 ani. El era foarte calm și mă calma, mă pondera. Doar că mai târziu mna… fiecare ne-am dezvoltat.

Eu m-am dezvoltat foarte mult în anii ăștia și dintr-o dată învățasem atât de multe lucruri de la el, încât ajunsesem la 27 de ani să pun presiune, să vreau familie, să vreau casă. Chiar dacă el a greșit la final eu nu îi șterg cu buretele toate lucrurile frumoase pe care le-a făcut pentru mine. Adică a făcut niște lucruri frumoase: albume, piese, idei, clipuri. Adică el m-a susținut, unele concepte de show el mi le-a găsit. M-a susținut foarte mult. Eu am crescut foarte mult ca artist lângă el”.