Andreea Bălan, primele declarații după ce a fost la un pas de operație. Ce spune artista: ”Îmi făcusem testamentul vocal”

Andreea Bălan [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bălan a trecut prin clipe grele, recent, după ce a ajuns de urgență la spital cu dureri îngrozitoare. Artista fost diagnosticată cu o afecțiune serioasă și trebuia să fie supusă la o intervenție chirurgicală. Totul a decurs bine, din fericire, iar Andreea Bălan nu a fost operată. După ce a scăpat de coșmarul prin care a trecut, artista a vorbit despre momentele grele prin care a trecut la acel moment, speriată fiind de ce i s-ar putea întâmpla. Nu este pentru prima dată când Andreea are probleme de sănătate. Vedeta a trecut prin multe clipe grele până acum, însă nu se mai gândea c-o să ajungă, din nou, pe patul de spital.De curând, Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital, cu dureri abdominale crunte, fiind la un pas de septicemie.

Andreea Bălan[Sursa foto: Instagram]

Andreea Bălan în stare gravă la spital

Artista a crezut, inițial, că se simte rău din cauza unei indigestii, și a neglijat ceea ce i se întâmplă. Ulterior, vedeta a povestit cum durerile s-au amplificat, iar ea a ajuns la spital pentru investigații medicale. „A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri. Cred că de la mâncare, am făcut o indigestie. Am fost la doctor, mi s-au făcut radiografii. Mi s-a dat tratament, dar eu tot aveam dureri și am crezut că e tot de la balonare. Luni seară aveam dureri foarte mari, apăsa pe toate organele, mai ales pe colon. Mi-a luat sânge pe loc, aveam o infecție foarte mare, fără să se știe unde. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie. Abia la computerul tomograf s-a văzut acest abces, m-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac sempicemie”, a spus Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

Andreea Bălan a mărturisit cum abcesul a început să se retragă de la sine, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Aceasta a ținut un tratament puternic cu antibiotic și a scăpat cu bine de durerile îngrozitoare.

„M-au programat la operație a doua zi. Am avut un noroc maxim. Mă speriasem deja, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal. Nu era sala de operații gata, și de stres s-a eliminat abcesul singur. Am avut un dren 6 zile, am avut un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus foarte repede. Acum trebuie să țin un regim strict. Trebuie să am grijă ce mănânc”, a mai spus artista.