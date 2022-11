Andreea Bănică, dezvăluiri cutremurătoare! Artista a fost bătută crunt de propriul ei tată: „Îl uram din tot sufletul și îi doream moartea”

In articol:

Andreea Bănică are o carieră de succes și o familie frumoasă, cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia.

Chiar dacă acum pare împlinită din toate punctele de vedere, vedeta nu a avut o viață ușoară.

Cântăreața a avut parte de un tratament total deplasat din partea tatălui său, după ce acesta a început să dea de gustul băuturii.

Andreea Bănică, dărâmată de bătăile pe care le primea de la părintele ei

Artista nu a avut o copilărie ușoară. Vedeta a fost mereu sinceră și a vorbit de nenumărate ori despre acea perioadă a vieții sale și despre greutățile cu care aceasta s-a confruntat.

Până la un moment dat, artista s-a simțit iubită în cadrul familiei sale și a avut parte de momente minunate lângă părinții ei.

„Tatăl meu mă adora efectiv, mă arăta lumii, publicului și se mândrea cu mine. Poate că la momentul ăla îmi era rușine, eram rușinată de acest lucru, dar eu am fost crescută în spiritul acesta libertin, cu cheia de gât și plecam. Știam că am ore, eram foarte corectă și veneam la orele respective sau, dacă mai voiam să stau, veneam acasă întrebam, și după primeam bilet de voie.A avut tata o încredere în mine și în sora mea absolută. Cu tatăl meu am avut prima discuție despre începutul unei relații”, a declarat Andreea Bănică în cadrul podcastului Ilincăi Vandici.

Totul s-a schimbat însă în momentul în care tatăl artistei a început să bea. Alcoolul l-a atras în mrejele sale pe acesta iar tatăl vedetei și-a schimbat complet atitudinea față de familia sa.

„El a dezvoltat o pasiune pentru băutură și de aici au plecat toate necazurile în casă și în familie, cu bătăi, cu plecări de acasă, cu mama prin parcuri, cu ascunzișuri prin verdețuri, cu căutări, cu poliție. Erau niște momente groaznice. Era și bolnav, avea un vas de sânge la cap care nu lăsa creierul să se oxigeneze și de asta avea interzis alcoolul, iar el tocmai asta făcea. A început să bea din cauza faptului că a pierdut o afacere importantă”, a adăugat aceasta.

Vedeta, mărturisiri dramatice: „I-am spus atunci: dacă mai ridici mâna la mama te bag sub masă și te omor!”

De aici, a mai fost doar un pas până la violența fizică, pe care Andreea Bănică a resimțit-o din plin. Dacă înainte aceasta avea o relație minunată cu părintele ei, în timp lucrurile s-au schimbat dramatic iar vedeta a ajuns chiar să-l urască pe acesta.

„Devenise agresiv, foarte agresiv. Când am împlinit 18 ani, dar așa s-a întâmplat, a venit băut și a vrut să dea în mama și atunci l-am îmbrâncit și l-am băgat sub masă. Era așa de băut încât nu s-a mai putut ține pe picioare și a rămas acolo sub masă și s-a uitat lung la mine, nu mi-a spus nimic, iar eu am fugit. Eu i-am spus atunci că dacă mai ridici mâna la mama te bag sub masă și te omor cu mâna mea și cam asta a fost. Nu eram supărată, îl uram efectiv, când spun îl uram, îl uram din tot sufletul și îi doream moartea. Eu eram neîndreptățită. Eram copilul care nu trebuia bătut, trebuia ocrotit, iubit, venerat și ridicat în slăvi așa cum o făcea el, nu bătut, pentru că nu eram copil care să aducă necazuri”, a mai dezvăluit artista.