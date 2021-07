Andreea Bănică, pusă într-o situație neașteptată în mall. Cântăreața a rămas blocată în clădire

Andreea Bănică a fost blocată în incinta unui mall [Sursa foto: Facebook] 23:34, iul 7, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Andreea Bănică a trecut recent printr-o situație total neobișnuită. Descurcăreață din fire, vedeta a reușit să iasă din mall, unde a fost blocată, fără voia ei.

Cântăreața a povestit pe InstaStory cum, întorcându-se de la sala de fitness, unde a stat trei ore, înapoi la parcare, și-a dat seama că tichetul nu funcționează.

Din această cauză, Andreea Bănică nu a putut pleca din incinta mall-ului. Andreea Bănică s-a enervat teribil, căci nu a fost deloc ușor să iasă cu bine din situația de față.

Deoarece cântăreața le împărtășește fanilor cât mai multe din viața ei, Andreea Bănică nu a făcut excepție nici de această dată. Astfel, artista le-a relatat toată peripeția prin care a trecut, urmăritorilor ei de pe Instagram.

" După ce m-am antrenat două ore jumătate, aproape trei astăzi, fiți atenți ce pățesc eu. Deci mă învârt de atâta timp să găsesc pe cineva de la security ca să pot să ies din mall și cred eu că acești domni de la security se află la meci, pe terasă. Mi-a spus cineva, mi-a vândut um pont, să mă duc să caut. Primul om de la security care îmi iese în cale, nu vreți să știți ce a fost la gura mea. Rău e să fii obosit și să cauți pe cineva în tot mall-ul să poți să pleci. Demisionez!" a spus Andreea Bănică într-un InstaStory.

Cum a reușit Andreea Bănică să ajungă acasă?

Vedeta a reușit într-un final să găsească un paznic care să o poată ajuta. Andreea Bănică nu a fost, însă, nemulțumită de atitudinea angajatului și a comentat tot într-un InstaStory:" Doamne ferește să ai o urgență."

" Am ajuns acasă până la urmă, m-am plimbat ceva în mall-ul acela, am găsit pe cineva de security și îmi spune așa, de ce n-ati fost la parter, avem un coleg acolo. Am fost la parter, nu era colegul, era părăsire de post, nu era colegul, era plecat, poate o fi fost omul la baie. Îmi spune foarte drăguț așa că pe spatele tichetului sunt două numere de telefon, iar la care eu așa mă gândesc, oi fi eu blondă, dar dacă n-ai baterie la telefon, cum ieși din mall, cum?" le-a mai spus cântăreața internauților de pe Instagram.