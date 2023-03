Andreea Bănică și-a îngrijorat fanii din mediul online. Artista se confruntă cu probleme de sănătate: „Acum chiar voi avea nevoie de ajutor”

In articol:

Andreea Bănică urmează să facă un pas destul de important pentru ea. Artista se va muta cât de curând la casă nouă, iar acest lucru necesită foarte mult timp și energie. Ultima perioadă a fost una de foc pentru cântăreață, deoarece a avut foarte multe de rezolvat și de aranjat în viitoarea sa casă.

Vedeta își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei și postează foarte des diferite imagini sau videoclipuri cu ea sau despre cum decurge mutarea. Recent, Andreea Bănică a postat o fotografie care i-a făcut pe cei care o apreciază să se îngrijoreze. Aceasta a făcut publică o radiografie la picior. Dacă înainte artista făcea toată treaba și nu avea nevoie de ajutorul nimănui, acum lucrurile stau altfel. Chiar dacă situația nu este tocmai roz, cântăreața a mai găsit puterea să glumească cu privire la faptul că va urmări îndeaproape munca celor care o vor ajuta la curățenie.

„Superb, ce să zic? Acum chiar voi avea nevoie de ajutor la curățenie. Nu știu cum voi face cu limbarița, că voi sta cu gura pe toți”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Cum își dorește artista să fie noua ei casă?

Încă puțin și Andreea Bănică va fi proprietară de casă nouă. Artista a vândut vechea locuință în care stătea, iar acum își dorește ca imobilul în care va sta să fie exact cum vrea ea. Nu este deloc pretențioasă, iar casa perfecta pentru ea trebuie să fie cât mai practică și confortabilă, pentru că are doi copiii și vrea tot ce e mai bun pentru ei. Dacă înainte aceasta își dorea să ia toate lucrurile cu ea și să nu lase absolut nimic în urmă, acum nu mai este de aceeași părere.

„Am în cap toată informația posibilă despre tot ce vrei.(...) Nu mai avem foarte mult. Cealaltă casă, în care locuim, am vândut-o și va trebui s-o eliberăm într-o lună de zile, deci cam într-o lună ar trebui să ne mutăm. Nu vom avea toate lucrurile în casă, pentru că nici nu-mi doresc treaba asta. Înainte eram grăbită să le am pe toate, dar acum nu mai sunt atât de grăbită. Știu că pot face față și altfel și nu vreau să mă grăbesc, pentru că vreau să iau decizii bune în ceea ce privește noua locuință. Să fie cât mai practică, confortabilă, având doi copii, mă gândesc foarte mult la ei, cum să le fie mai bine”, a spus artista, potrivit antenastars.ro.