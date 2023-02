„Le-a pierdut pe pârtie” Andreea Bănică nu s-ar fi gândit că i se poate întâmpla una ca asta, fix înainte să se întoarcă din vacanță! Artista a povestit totul în mediul online

In articol:

Recent, Andreea Bănică împreună cu familia ei au avut parte de o vacanță la munte care, spre final, s-a lăsat cu peripeții. Ce-i drept, problema care le-a apărut nu le-a stricat vacanța și nici nu i-a pus în dificultate, pentru că au găsit imediat soluția care să-i ajute să se întoarcă acasă în siguranță.

Mai exact, Andreea Bănică a împărtășit cu fanii săi din mediul online că soțul său a pierdut cheile de la mașină pe pârtie, fiind nevoiți să împrumute un alt autoturism de la prietenii lor. Artista a făcut haz de necaz în mediul online, acolo unde, ulterior, le-a pus și o întrebare foarte importantă fanilor ei. Iată despre ce este vorba!

„Best of this week. 🤪 Am fugit la munte câteva zile pentru schi. @iamnoahandrei ne-a nimerit fix unde trebuia cu bulgării lui de zăpadă. Am băut cel mai bun vin fiert și am mâncat cei mai buni papanași. Ne-am încărcat bateriile ți ne-am tăvălit prin zăpada, apoi ne-am dat pe colace o zi întreagă fără să mai simțim frigul! Asta nu face parte din best of ci din bad of 🤦🏽‍♀️ - Lucian Mitrea pierdut cheile (n.r. soțul ei) de la mașină (nu știm unde) noroc cu prietenii care ne-au împrumutat mașina să ne întoarcem acasă. M-a lăsat fără cheile de la mașină la două zile după ce a curățat mașina. Le-a pierdut pe pârtie.”, a scris Andreea Bănică pe contul ei personal de Instagram.

Andreea Bănică le-a cerut fanilor ei ajutorul

După ce și-a pus fanii la curent cu peripeția de care a avut parte la munte, solista le-a cerut ajutorul fanilor ei din mediul online cu privire la o nouă schimbare de look. Cu toții știm că artista preferă să aibă părul lung, pe care să îl coafeze în fel și chip atunci când apare pe scenă, în fața admiratorilor ei, însă de această dată a simțit nevoia unei schimbări, respectiv de a-și tunde părul.

Pentru moment, Andreea Bănică nu a luat decizia de a se tunde, lăsând această problemă în seama fanilor ei, cărora le-a cerut să-și exprime părerea în secțiunea de comentarii, acolo unde le-a lăsat și o fotografie demonstrativă pentru a le fi mai ușor să se hotărască.

„Iar acum vine întrebarea: sa ma tund? 🙈”, a fost întrebarea pe care Andreea Bănică le-a adresat-o fanilor ei.

