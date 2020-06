In articol:

După ce Andreea Berecleanu a anunțat că și-a dat demisia de la Antena 1, unde lucra de 17 ani, au fost multe speculații referitoare la ce va face în continuare una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi. Mai ales că Andreea Berecleanu a dat de înțeles că a luat decizia după ce șefii din Antenă ar fi încercat să-i impună să facă ceva ce ea nu își dorea.

Cum în ultima perioadă, mai mulți jurnaliști tv au ales politica, a fost luată în calcul această variantă și în cazul Andreei Berecleanu. Numai că, recent, invitată la emisiunea ”La cină” de la Digi24, Andreea Berecleanu a explicat legăturile sale cu lumea politică.

Andreea Berecleanu a renunțat la politică pentru cariera de jurnalist

Andreea Berecleanu a declarat că a făcut politică înainte să intre în televiziune!

“Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea. Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două”, a spus Andreea Berecleanu în emisiunea “La cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, de la Digi 24.

Întrebată dacă ar vrea să facă, din nou, politică, Andreea Berecleanu a spus: “Contextul nu mă interesează absolut deloc. Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini”, a completat vedeta.

Andreea Berecleanu, despre plecarea de la Antena 1

Andreea Berecleanu a anunțat în februarie 2020 că și-a dat demisia de la Antena 1, unde prezenta Observator, principalul jurnal de știri al televiziunii. Nu a făcut un secret din motivul plecării sale de la Antena 1, spunând că, în ultima perioadă, au fost făcute asupra ei anumite presiuni.

„Am stat 17 ani în Antena pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea.

Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai postului de televiziune, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea”, a fost mesajul pe care Andreea Berecleanu l-a publicat pe pagina ei de Instagram la acel moment.

Acum, Andreea Berecleanu spune că planurile sale nu s-au încheiat după plecarea de la Antena. “Viața mea nu a început cu Antena 1. Viața mea a început cu Soti. A urmat, pentru o scurtă perioadă Antena 1, apoi Pro tv, aproape 9 ani, 7ABC - trei luni cu Mihai Tatuluci... La început, a fost și presă scrisă... Antena timp de 17 ani. Așa încât... nu a început și nici nu se va termina cu Antena 1. Eu intenționez să-mi văd de planurile mele care continuă pe partea de comunicare, pentru că jurnalistul este un comunicator și ar trebui să fie în toate zonele”, a spus Andreea la Digi 24.