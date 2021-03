Andreea Berecleanu, dezvăluire uluitoare despre tatăl copiilor ei, la 8 ani de la divorț

In articol:

Prezentatoare de știri și Andrei Zaharescu au format unul dintre cele mai frumoase cupluri, fiind căsătoriți aproape 15 ani. În anul 2013, cei doi și-au spus „adio”, în ciuda faptului că au doi copii împreună. După ce au divorțat, copiii au rămas în custodia vedetei. În prezent, Andreea Berecleanu și-a găsit fericirea în brațele medicului Constantin Stan. Invitată

în cadrul unui podcast, Andreea Berecleanu și-a deschis sufletul în fața fanilor și a vorbit despre relația pe care o au copiii cu tatăl lor.

Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu[Sursa foto: Facebook]

„Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic și ei au trăit din acel moment alături de noua familie formată din mine și Constantin. Au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nici o secundă, nici atunci și nici în zilele noastre, rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat 100% în viața lor, ci rolul de prieten foarte bun. A contat foarte mult faptul că au ținut contactul permanent cu tatăl lor.”

Andreea Berecleanu și-a învățat copiii să nu mintă[Sursa foto: Facebook]

Andreea Berecleanu: „Am greșit ca mamă”

În continuare, prezentatoarea de știri a ținut să precizeze faptul că de-a lungul anilor a greșit ca mamă, dar cu toate astea, Andreea Berecleanu se înțelege bine cu ei.

„Copiii sunt prelungirea noastră în Univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totuși seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede. Am greșit ca mamă, cu siguranță. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta”, a mai adăugat Andreea Berecleanu.