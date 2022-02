Andreea Berecleanu, secretul unei forme fizice de invidiat! Cum reșește prezentatoarea TV să se mențină?! "Știți ce beau în fiecare dimineață?"

In articol:

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai iubite și cunoscute prezentatoare TV din țara noastră. Vedeta TV are o experiență de aproape 20 de ani la pupitrul știrilor, fapt pentru care este considerată una dintre cele mai bune prezentatore.

Dincolo de performața profesională, Andreea Berecleanu este și una dintre cele mai frumoase vedete ale lumii mondene.

Andreea Berecleanu, secretul tinereții fără bătrânețe

Dacă nu ai cunoaște-o nu ai zice că are 46 de ani. Prezentatoarea TV a demonstrat că vârsta este un simplu număr. Mulți spun că a cunoscut elixirul tinereții. Totuși, Andreea Berecleanu a dezvăluit care este secretul frumuseții ei și ce face, pentru a se menține cât mai mult timp tânără.

Andreea Berecleanu [Sursa foto: Facebook]

Andreea Berecleanu este, într-adevăr, un exemplu bun de urmat. La vârsta ei, ar putea concura liniștită cu domnișoarele din ziua de astăzi. În urmă cu câțiva ani, prezentatorea a dezvăluit cum reușește să se mențină atât de frumoasă și de tânără. Vedeta TV a mărturisit că dieta este foarte importantă. De-a lungul timpului, aceasta a încercat să găsească un echilibru alimentar, care să o ajute să se mență cât mai mult timp în această formă. În cadrul interviului, prezentatoarea TV a dezvăluit câteva trucuri și a afirmat că a renunțat la dulciuri și alimente nesănătoase.

“Dacă stau să vă răspund foarte sincer, pentru că altfel nici nu aș putea, aș spune că viața mea este foarte echilibrată. (…) Am încredere tot timpul să găsesc un echilibru alimentar. Ca toate femeile, am ținut foarte multe diete. M-am regăsit foarte bine într-o dietă care e de fapt un stil de viață. (...) Dieta este un stil de viață. Și anume, dacă se poate să mâncăm mai puțin cantitativ, dacă se poate cât mai puțin dulce, să folosim în loc de zahăr orice altceva și să măncăm sănătos. (…) Știți ce beau în fiecare dimineață? O cană cu apă caldă și ulei de cocos. (...) Am renunțat la dulciuri și mănânc multe supe și ciorbe. La prânz prefer o salată și un pește, iar seara, ciorbă. Ultima mea masă este la ora 17.00.(...) Dacă mi se face foame, mănânc iaurt cu semințe. Fac înot, iar medicul mi-a dat voie să alerg zece minute lejer, pe bandă.”, a declarat Andreea Berecleanu în urmă cu câțiva ani, pentru .

Andreea Berecleanu [Sursa foto: Facebook]