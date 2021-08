Andreea Esca, nemulțumită de contractul pe care-l are?! Răspunsul așteptat de mulți: ”Eu nu sunt genul de persoană...”. Știrista a dat detalii despre afacerile pe care le deține

In articol:

Andreea Esca a debutat în televiziune în anul 1992, atunci când a devenit prezentator de știri la un post local. Mai apoi, viața avea să i se schimbe total, după multă muncă și un stagiu la CNN, în America. Din 1994 lucrează la PRO TV și până-n prezent, fiind cea mai longevivă prezentatoare de știri.

Într-un interviu pentru Libertatea , Andreea Esca a vorbit și despre salariu, contract și echipa cu care lucrează de ani de zile.

Poate foarte mulți dintre cei care o urmăresc la știri, se întrebau dacă Andreea Esca poate fi nemulțumită de salariul pe care-l ia ori de contractul de muncă. Ei bine, Esca a dat cărțile pe față și a vorbit și despre aceste aspecte.

”Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor Pro TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important.

De contract? Nu, nu e genul meu să mă plâng…în general, de nimic. Consider că dacă ceva nu îmi place, nu e bine, vorbesc despre asta și rezolv problema. Nu sunt genul de persoană care să mă plâng și să trăiesc acolo frustrată și supărată. Cred că absolut orice lucru se poate rezolva”, a declarat Andreea Esca, pentru sursa citată mai sus.

Pe lângă știrile pe care le prezintă la PRO TV, Andreea Esca este și redactor șef al revistei pe care o deține A-List Magazine.

Andreea Esca, despre afacerea pe care o deține

Celebra prezentatore de știri are și afacere la Porumbacu de Sus, în apropierea Sibiului, cu căsuțe din lemn, reabilitate. ” Proiectul respectiv a plecat de la simplul fapt că am vrut să salvăm o casă de lemn de la cineva care o punea pe foc pentru că își făcea altă casă. Din păcate, asta se întâmplă cu vechile case de lemn. Mi s-a părut că am putea să o salvăm, să o restaurăm, să arătăm oamenilor cum arătau înainte casele. După ce am luat-o pe aceea, m-am mai trezit cu niște săteni care au aflat și ne-au rugat să cumpărăm și căsuțele lor de lemn, în loc să le facă lemne de foc. M-am trezit cu cinci căsuțe. Am vrut să le salvez și m-am gândit că pot face un business din asta și le-am așezat pe un teren în satul bunicului meu unde eu merg de la un an și s-a creat un complex turistic cu căsuțe din lemn restaurate. Înăuntru sunt complet utilate și aduse la confortul modern”, a conchis Andreea Esca, pentru sursa precizată.