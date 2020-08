In articol:

Andreea Esca

Andreea Esca și-a sărbătorit ziua de naștere astăzi, 29 august. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a împlinit frumoasa vârstă de 48 de ani și arată mai bine ca niciodată! Vedeta și-a petrecut ziua alături de apropiații familiei.

Andreea Esca a împlinit 48 de ani

Astăzi, 29 august, Andreea Esca a împlinit vârsta de 48 de ani. Deși ultima perioadă nu a fost atât de roz pentru vedetă, din cauza faptului că atât ea, cât și soțul și fiul ei au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus, aceasta nu a putut trece cu vederea ziua ei de naștere. Prezentatoarea a postat un mesaj pe contul ei de Instagram, în care și-a exprimat cele mai sincere trăiri de la momentul actual.

"Bilant aniversar: un an greu, complicat, ciudat! Dar pentru ca astazi un prieten mi-a zis ca daca nici eu nu mai zambesc, atunci chiar e rau, am decis sa fiu fericita in continuare, sa vad partea plina a paharului, sa privesc totul cu umor... si sa dansez😊. La botezul Liei, cea mai frumoasa papusa vie a carei mama este @danarogoz Va multumesc!"

Imaginea postată de Andreea Esca de ziua ei de naștere

Internauții au venit imediat și i-au urat lucruri frumoase prezentatoarei. În plus, fiica vedetei, Alexia Eram, a postat o fotografie pe contul de Instagram la care a adăugat următoarea descriere: "LA MULTI ANI MAMA !🖤 TE IUBESC"!

Fotografia postată de Alexia Eram pe Instagram

"La mulți ani minunati! Esti cea mai misto, sa nu uiti asta niciodata./ La multi ani, frumoasa, eleganta, distincta, speciala, solara si extraordinara doamna Andreea Esca! Din tot sufletul si cu inima plină de bucurie, La mulți ani, Andreea Esca! 👍💕🌹 La mulți ani frumoși cu zâmbetul la purtător 😘🤗😁! ", au fost doar câteva dintre comentariile primite la ultima postare de Andreea Esca.