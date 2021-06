Andreea Lodbă își caracterizează foștii colegi de echipă. Ce a putut spune despre un Faimos: "Reacționează la nervi"

In articol:

Drumul în competiția Survivor România pentru Andreea Lodbă a luat sfârșit. Faimoasa a obținut cele mai puține voturi din partea publicului, astfel a fost eliminată din emisiune. Cu ochii în lacrimi, actrița a dezvăluit că nu se aștepta să plece atât de devreme și era pregătită să ofere și mai mult.

„Se pare că nu-și mai au rost cuvintele acum. Sentimentul e foarte puternic, emoția e foarte puternică. După cum am spus, mi-a ș fi dorit ca această competiție să nu se termine aici, mi-aș fi dorit să continui. Sunt conștientă că am venit mult mai târziu în competiție față de colegii mei și nu am reușit să demonstrez la fel de mult ca ei.

Totodată sunt împăcată că am luat parte la toată aventura. Am învățat extrem de multe lucruri, am conviețuit alături de oameni extraordinari. Mă bucur că le-am auzit poveștile de viață, care m-au inspirat și mi-au oferit o lecție” , a declarat Andreea Lobdă.

Andreea Lodbă, păreri sincere despre Faimoși

Astăzi, fosta concurentă din echipa Faimoșilor a fost invitată în platoul Teo Show, unde a vorbit despre întreagă experiență din Republica Dominicană, dar și despre colegii săi de echipă.

Andreea Lodbă susține că a fost extrem de apropiată de Cucu și a simțit că are multe lucruri în comun cu acesta. De asemenea, a spus câteva cuvinte frumoase și despre Raluca. O consideră o persoană bună, în ciuda certurilor pe care aceasta le-a avut cu alți concurenți din echipă.

Pe Sebi l-a văzut ca pe un antrenor, cel care a încurajat-o tot timpul pe traseu și a încercat să o facă să dea ce are mai bun.

Cosmin: Înger păzitor. El a fost cel care a sărit după mine în bazin, îi multumesc mult.

Andreea Lodbă, Cucu și Cosmin[Sursa foto: Instagram]

Culită: Tata Culi, să-i dea Dumnezeu sănătate! Suflet bun, el era cel care avea grijă de toate pe insulă.

Elena Marin: Mult bun simt. O apreciez pentru că e extrem de greu pentru o femeie să faci față acolo.

Zanni: Zanni e fenomenal, nu am ce să îi reprosez. Când echipa era cu vibe scazut ne facea sa radem, reusea sa ne aduca zambetul pe buze.

Sebi: Antrenor a fost pentru mine. A mers cu mine pe majoritatea traseelor, a strigat la mine ca un antrenor, eu asa l-am simtit si ii multumesc tare mult pentru asta.

Raluca: Pot să spun că e vulcanica, dar am reusit sa o cunosc si mi-am dat seama că e foarte sufletistă. A avut acea divergentă cu Culita si imi spunea ca se gandeste la mama ei si stia ca se consuma.

Stefan: E vulcanic, dar e un suflet bun, m-a incurajat foarte mult pe traseu. Reactioneaza la nervi, dar apoi îi pare rău.

Cucu: L-am simtit ca pe un frate. Împreuna cu el am plecat in competitie, cu el m-am simtit cel mai bine, am impartasit foarte multe in comun si mi-am dat seama că venim cam din aceeasi zona.