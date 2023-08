Andreea Mantea recunoaște că și-ar dori o dragoste ca în serialele turcești. Cine a impresionat-o pe cunoscuta prezentatoare TV: "Sunt foarte curajoși când vine vorba de iubire" | EXCLUSIV

In articol:

Faptul că Andreea Mantea este o mare fană a serialelor turcești nu mai este un secret pentru nimeni. Îndrăgita prezentatoare TV a mărturisit că îi plac toți actorii din seriale și nu ar putea să-și aleagă preferații. Mai mult decât atât, când vine vorba de povești de iubire, vedeta recunoaște că și-ar dori să trăiască o iubire exact ca cele din serialele turcești.

Invitată la avanpremiera serialului "Secrete de Familie" ce va fi difuzat la Kanal D începând din data de 30 august, Andreea Mantea a făcut o serie de dezvăluiri în exclusivitate, pentru WOWnews. Deși a văzut deja primele episoade, frumoasa brunetă nu a dat detalii și îi invită pe fani să urmărească povestea personajelor.

Andreea Mantea spune ce o atrage la serialele turcești

Andreea Mantea este un mare fan al serialelor turcești și a dezvăluit, în exclusivitate, ce o atrage foarte mult la acestea. Poveștile foarte apropiate de viață reală, modul în care sunt redate întâmplările din viețile obișnuite ale oamenilor, dar și actorii aleși pe sprânceană sunt cele mai importante de pe lista vedetei TV.

"Felul în care sunt ele foarte aproape de viață reală, felul în care ele redau povestea din viața reală și felul în care oamenii aceștia sunt aleși pe sprânceană să interpreteze atât de bine pentru că de fapt și de drept și noi trăim exact cum trăiesc ei. Parcă nu ni se pare ceva atât de special. De fapt este viața reală, despre asta este vorba. Felul în care redau ei viața reală aduce un succes uriaș acestor seriale.

Felul în care ei scriu aceste scenarii, în care aleg actorii care intră atât bine în rol și joacă. Ar mai fi și multe alte lucruri, felul în care ei își exprimă iubirea. Au așa un mod poetic de a-și exprima sentimentele cred eu și probabil și asta. Sunt foarte curajoși când vine vorba de iubire", a mărturisit Andreea Mantea, la WOWnews.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea și-ar dori o iubire ca în serialele turcești

Imediat ce a adus vorba de poveștile de dragoste din serialele turcești, Andreea Mantea a fost întrebată dacă și-ar dori o astfel de iubire. Vedeta recunoaște că da, însă mai târziu și ar trebui să fie o iubire matură, în care oamenii să își accepte defectele.

"Cred că da, dar nu acum, mai târziu puțin. Nu am timp acum, mai în colo puțin sau dacă nu poate într-o altă viață. Cred că oricine și-ar dori o astfel de iubire, dar pentru mine nu acum. Ar fi ceva inedit, cred că este o iubire pe care să o trăiești la început de drum.

Asta(n.r. povestea din Secrete de familie) este o iubire mai matură, nu pot să dau mai multe detalii și da cred că aș prefera o iubire matură. Eu am defecte multe și cred că te-ar opri să ai o relație cu mine, tu la rândul tău ai foarte multe defecte și nu știu, ceva m-ar opri, dar împreună trecem peste aceste lucruri pentru că ne iubim", a dezvăluit Andreea Mantea, în exclusivitate.

Andreea Mantea, totul despre actorii preferați din serialele turcești

Andreea Mantea este fascinată de toți actorii din producțiile turcești. Vedeta nu poate să își aleagă un preferat sau o preferată, tocmai pentru că toți sunt "preferații" ei.

"Toți! Nu am un nume, pentru că nu am unul, îi am pe toți și fete și băieți! Mie îmi plac toți, sunt aleși atât de bine că nu mai pot să mai fac asocierea aceea pe care o făceam înainte, dar bine eu sunt și o persoană care urmărește foarte multe seriale turcești(...) De fiecare dată oamenii aceștia se transpun atât de bine în rolurile pe care le primesc, în cât nu mai poți să faci aceste asocieri, sunt persoane total diferite și îi ador pe toți", a mai precizat celebra prezentatoare TV.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Serialul “Secrete de familie” va avea premiera astăzi, la Kanal D

Serialul “Secrete de familie” va avea premiera astăzi la Kanal D, de la ora 20:00! Vestea bună este că producția va putea fi urmărită de miercuri până vineri, de la ora 20:00.

Distribuția serialului este una cu totul specială, în prim plan strălucesc doi actori pe care publicul din România deja îi iubește: Pinar Deniz (cunoscută din serialul “Patria mea ești tu”, serial difuzat tot la Kanal D) și Kaan Urgancioglu, o celebritate și pentru România, după interpretarea cu totul remarcabilă din “Dragoste infinită”, producție ce a fost difuzată, de asemenea, la Kanal D.

Personajele centrale sunt Ceylin (Pinar Deniz), o avocata curajoasă, dispusă să ocolească regulile pentru aflarea adevărului, și Ilgaz (Kaan Urgancioglu), un procuror cu o etică impecabilă, care acționează întotdeauna că la carte. Cei doi își unesc forțele într-un carusel de întâmplări complicate și rezolvarea unui caz de crimă. Serialul pune pe tapet situații de viață, alegeri dificile făcute de protagoniști, într-un carusel al întâmplărilor și întorsăturilor de situație dramatice.

