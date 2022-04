Andreea Mantea se luptă cu problemele de sănătate! Și-a învățat fiul de 7 ani să-i facă injecții cu adrenalină: "Umblu cu pastilele după mine"

In articol:

Andreea Mantea a vorbit în nenumărate rânduri despre afecțiunile care îi dau bătăi de cap. Vedeta Kanal D a recunoscut că se confruntă cu alergii severe, iar din această cauză trebuie să fie foarte atentă la alimentație.

Recent, în cadrul unui interviu pentru ego.ro , prezentatoarea TV a mărturisit că l-a învățat chiar și pe fiul ei, David, cum să-i facă injecțiile cu adrenalină.

Andreea Mantea: "Umblu cu pen-ul de epinefrină. L-am învățat și pe David să le facă"

Andreea Mantea a povestit că suferă de alergii sistemice, iar acest lucru impune să aibă în permanență la ea tratamentul recomandat de medic. Vedeta a recunoscut că are întotdeauna în geantă pastile sau injecții cu epinefrină, o substanță folosită pentru pacienții cu anafilaxie, care dezvoltă reacții alergice severe.

Bruneta l-a învățat chiar și David, fiul ei de 7 ani, cum să-i administreze serul: "Umblu cu pastilele după mine și cu pen-ul de epinefrină (n.r. – injecție de adrenalină folosită ca tratament de primă linie pentru pacienții cu anafilaxie). L-am învățat și pe David să le facă.", a declarat Andreea Mantea, pentru sursa amintită.

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură video]

"El mă moștenește, din păcate"

Andreea Mantea a dezvăluit că nu este singura din familie care suferă de alergii severe. Fiul ei, David, se pare că a moștenit-o, motiv pentru care are parte de multe restricții alimentare: "El mă moștenește, din păcate. Are și el alergii la multe alimente. Ne omoară chimicalele. Am devenit și foarte alergică la multe lucruri și atunci cumva este un stil de viață sănătos.

Eu oricum nu mai puteam să mănânc multe alimente. Am avut niște probleme de sănătate cu splina și îmi era greu să mănânc, a fost foarte greu. Nu mai pot mânca nimic din ce îmi plăcea foarte mult.", a adăugat Andreea Mantea.

Andreea Mantea și fiul ei [Sursa foto: Instagram]