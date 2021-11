Andreea Marin, amintiri dureroase din ziua în care și-a pierdut mama: "Am ajuns până la spital, dar a fost prea târziu"

In articol:

Andreea Marin a dat dovadă, de-a lungul timpului, că este o femeie puternică și sigură pe sine. Cu toate acestea, vedeta are ochii în lacrimi ori de câte ori vorbește despre cea care i-a dat viață și pe care a pierdut-o, din nefericire, în urma unui tragic accident rutier.

Andreea Marin, despre cea mai puternică amintire din copilărie

Andreea Marin și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a dezvăluit, în cadrul emisiunii "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță, că ceea ce a pus bazele caracterului ei a fost dragostea dintre părinți. Mai mult, vedeta a declarat că armonia din familie, de care a avut parte încă de mică, reprezintă și cea mai puternică amintire a ei din copilărie: "Cea mai puternică amintire a copilăriei mele este trăinicia iubirii părinților mei. Atât de mult se iubeau, deși au trăit doar 10 ani împreună. Eu m-am născut la un an după ce ei s-au căsătorit. Și s-au căsătorit după ce s-au cunoscut, la câteva săptămâni.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură video]

A fost o mare dragoste. Vedeam iubirea asta și o trăiam alături de ei în fiecare zi. Tata era un om puternic, stâlpul familiei, mama era mai gingașă, deși și ea era o femeie cu un cuvânt de spus. Era romantică, scria poezie. Cred că un copil iubit, într-o familie în care părinții se prețuiesc unul pe celălalt, are din start o altă șansă în viață. Aceasta dragoste îți dă o siguranță. Eu m-am simțit întotdeauna foarte încrezătoare în forțele mele. Dacă aș fi văzut între ei ezitări, certuri, nesiguranțe, aș fi împrumutat această nesiguranță și nu aș fi avut cum să scap și eu de ea.", a mărturisit Andreea Marin, în cadrul emisiunii amintite.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură video]

Cum și-a pierdut Andreea Marin mama?

Andreea Marin a recunoscut că nu va uita niciodată ziua în care mama ei a decedat, la doar 36 de ani. Fosta prezentatoare TV a povestit că cea care i-a dat viață s-a stins în urma unui accident rutier, în timp ce se întorceau din vacanță.

În memoria acesteia, vedeta a numit-o pe fiica ei "Violeta", iar mai târziu și-a dat seama că tânăra chiar seamănă cu bunica ei, mai ales în ceea ce privește determinarea și dorința de a fi independentă: "Veneam de la mare, ne întorceam. Din păcate, o vreme potrivnică a făcut ca undeva, la o intersecție dificilă, căci după aceea am aflat că era o intersecție mare, în care se întâmplau multe accidente, un autobuz să intre în Dacia noastră, spulberând viața mamei, care a sărit peste noi, cele două fete din spate, ca să ne apere. Pe tata l-a poiectat în afara mașinii.

Eu am fost cel mai puțin rănită, nu știu, am avut un înger păzitor, nu am o explicație pentru asta. Am ajuns până la spital, dar pentru mama a fost prea târziu. Avea 36 de ani. Violeta e numele mamei, l-am moștenit. Pe mine mă cheamă Andreea Violeta. L-am dăruit mai departe fiicei mele, ea e Ana Violeta. Cumva, numele are o rezonanță foarte puternică în familia noastră. Semănăm: mamă, fiică, nepoată. Semănam foarte bine. Mama era inginer de mecanică fină și, în egală măsură, un om foarte sensibil. Râdea foarte mult. Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi. Iubea viața.", a mai adăugat Andreea Marin, în aceeași emisiune.