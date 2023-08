Andreea Marin, despre dependențele cu care se confruntă mulți tineri: „Se întâmplă atâtea nenorociri”. Ce decizie a luat vedeta pentru a-și ține fiica departe de tentațiile periculoase

In articol:

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a crescut foarte mult, transformându-se într-o adevărată domnișoară. Violeta are deja 16 ani, iar mama ei îi urmărește îndeaproape evoluția.

În ultimii ani, Zâna Surprizelor a fost foarte atentă la deciziile pe care le-a luat în privința fiicei sale, dorindu-și să o învețe pe aceasta numai lucruri benefice pentru ea, cum ar fi, să știe să se ferească de anturajele nepotrivite dar și de mirajul substanțelor interzise, despre care se vorbește din ce în ce mai des în țara noastră.

Cum a reușit Andreea Marin să o țină departe pe Violeta de tentațiile periculoase

În ultimul timp, România a fost acaparată de evenimente nefericite, cauzate de consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor. Despre acest subiect a vorbit și Andreea Marin, a cărui fiică are 16 ani și care a început deja să descopere cât mai multe lucruri despre viață, fie ele pozitive sau negative.

De aceea, Zâna Surprizelor a hotărât să o înscrie pe Violeta ca voluntar la o asociație internațională ce se ocupă de tinerii care se confruntă cu dependențe, iar în acest mod adolescenta a văzut clar cât de mult poate decădea o persoană din cauza tentațiilor periculoase, ceea ce a făcut-o să stea cât mai departe de aceste lucruri negative.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”,

a declarat Andreea Marin pentru Cancan.ro

Andreea Marin și fiica ei, Violeta [Sursa foto: Instagram]

Ce a declarat Violeta despre relația cu părinții ei

Chiar dacă Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au divorțat în urmă cu mulți ani, ambii părinți sunt încă foarte implicați și creșterea și educarea Violetei. De curând, adolescenta și-a deschis sufletul și a făcut câteva mărturisiri emoționante despre mama și tatăl ei, la adresa cărora a avut doar cuvinte de laudă. Violeta a spus că părinții ei sunt doi oameni foarte puternici, care i-au fost întotdeauna alături.

„Ambii mei părinți mi-au spus același lucru: Noi vedem că ești un copil special, te iubim din tot sufletul și te susținem în orice vrei să faci. Și pentru asta îi iubesc și îi apreciez atât de mult. Am doi părinți brilianți, pur și simplu. Sunt atât de mândră să fiu fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. Sunt doi oameni puternici, sunt doi oameni frumoși și sunt aici lângă mine oricând am nevoie.”, a mărturisit Violeta Bănică pentru spectacola.ro.