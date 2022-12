Andreea Marin, modestă chiar dacă poate să trăiască pe picior mare! Fanilor nu le-a venit să creadă ce conduce vedeta: „Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe”

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră. Mulți români o iubesc de ani întregi pe fosta prezentatoare TV, și sunt curioși să afle o mulțime de detalii din viața ei.

Unul dintre aspectele asupra cărora urmăritorii vedetei sunt foarte curioși este situația financiară a acesteia.

Andreea Marin nu face paradă cu luxul

Zâna Surprizelor a evitat mereu să vorbească despre situația ei financiară și despre averea pe care o are. Aceasta pune pe primul loc modestia, și nu vrea să se facă remarcată prin obiecte și bunuri de lux.

În timp ce alte persoane publice vor să aibă mașini cât mai scumpe, vedeta spune că nu ar alege niciodată să conducă un vehicul de fițe.

„Nu o să cumpăr niciodată o maşină de fiţe. Am o maşină normală pentru un om cu nevoile mele, un 4×4. Maşina anterioară am ţinut-o vreo 13 ani. Nu schimb maşinile ca pe şosete. Când a început să scârțâie, atunci am schimbat-o. Maşina şi casa sunt luate pe credit. La casa mai am de plătit vreo 10 ani”, a spus Andreea Marin cu ceva timp în urmă.

Chiar dacă acum se bucură de stabilitate financiară, începutul în lumea televiziunii nu a fost niciodată unul ușor pentru Andreea Marin. Aceasta a mărturisit că primul salariu nu îi ajungea nici măcar de la o lună la alta, însă în timp a învățat să își aprecieze adevărata valoare.

„La știri aveam un singur sacou al meu, galben, cel cu care apăream zi de zi la premiile Oscar. Cei de acolo m-au numit Lady in Yellow (n.r. doamna în galben), crezând că e o strategie de imagine, de fapt. Apoi, la „Surprize”, aveam un salariu mult sub cel al prezentatoarei programului similar din alte țări. Dar Lazarov(n.r. mentorul vedetei) mi-a spus: Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici, dar te voi învață cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți. Așa am făcut. La început, doar salariul intra prin firmă, apoi ușor, ușor am învățat că pot fi un bun comunicant. Am început să lucrez cu lumea publicității, cu firme mari la nivel internațional”, a mai povestit vedeta.