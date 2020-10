Andreea Podărescu îl face praf pe tatăl fiului ei: ”Detalii din infern”

Andreea Podarescu e intr-o situatie disperata

Chiar dacă fiul ei se simte ceva mai bine, problemele pe care le are din cauza tatălui acestuia sunt departe de a se rezolva, iar lipsa lui de implicare o deranjează cumplit pe bruneta care făcea senzație în showbiz-ul românesc, motiv pentru care Andreea Podărescu a decis să vorbească despre ceea ce se întâmplă cu ea și cu micuțul.

Mai mult decât atât, Andreea Podărescu a decis să facă apel la autoritățile statului și la presă pentru ca tatăl copilului să se implice în îngrijirea micuțului. ”Vreau să fac și eu cunoscute niște detalii din acest infern pe care-l trăiesc împreună cu copilașul meu în vârstă de 3 ani și care a fost la un pas de moarte acum o săptămână, atunci când am și fost internată cu el la terapie intensivă. Îmi doresc că autoritățile și presa să i-a măsuri în ceea ce privește situația noastră având în vedere că în momentul în care am aflat de boala copilașului meu l-am anunțat pe avocatul tatălui copilului pentru că așa am considerat de cuviință având în vedere gravitatea situației și pentru că trebuiau luate în calcul și celulele stem (dacă le mai putem recupera) în condițiile în care tatăl nu a binevoit să le achite nici după 3 ani de la nașterea copilului nostru”, povestește Andreea Podărescu.

Andreea Podarescu e bucuroasa ca fiul ei a trecut de perioada critica

Acuzațiile cu privire la comportamentul tatălui fiului ei sunt cât se poate de grave, motiv pentru care Andreea Podărescu recunoaște că nu mai rezistă psihic și că războiul pe care ăîl duice, ca mamă singură, este unul care o consumă la maximum. ”Distinsul a “binevoit” să vină la spital și să facă cel mai mare circ posibil angajaților spitalului în care încă mă aflu pentru tratamente și restul investigațiilor, nedorind însă să contribuie cu nimic la recuperarea propriului copil. Mai exact mi-am permis să-i pretind alocația copilului pe care și-o însușește fix de 3 ani și o lună pentru a putea asigura medicamentele și tot tratamentul de care mai are nevoie un copil care a stat la secția de terapie intensivă timp de 3 zile și care mai are de stat în spital multe zile de acum înainte! Mi se refuză efectiv returnarea acestor drepturi ale copilului meu până și în această situație în care îi sunt imperios necesare foarte multe lucruri pentru a-l însănătoși! Rog autoritățile să se autosesizeze, inclusiv colegii din presă care doresc să se facă dreptate în acest caz! Este inadmisibil ceea ce se petrece, iar pentru sănătatea copilului meu și pentru nevoile lui voi lupta până în pânzele albe!!! Atât că să-l fac bine și să se bucure din nou de copilăria lui, cât și pentru drepturile care i se opresc și i se refuză pe nedrept de către un in#$%t!”, a mai spus Andreea Podărescu.

Andreea Podarescu era una dintre cele mai curtate dive din showbiz

Băiețelul Andreei Podărescu, la Terapie Intensivă din cauza unei bacterii

”Am ajuns la spital cu o bacterie care-i putea fi fatală însă prințul meu a învins! Pentru că este puternic, pentru că suntem puternici, și pentru că Dumnezeu iubește îngerașii (copilașii trimiși de către el). Fiți binecuvântați cu toții și bunul Dumnezeu să vă întoarcă toate gândurile bune înzecit în minuni în viețile voastre! Pentru mine și Anthony s-a întâmplat o minune pentru care m-am rugat și iată că acum pot să-mi îmbrațișez fericită copilașul meu, care a suferit enorm in ultimele zile”, a scris Andreea Podărescu pe contul ei de socializare. Mai mult după o perioadă critică, copilul a început să se simtă mai bine, motiv pentru care Andreea Podărescu a reucnoscut că este mai fericită ca niciodată și speră ca fiul ei să își revină complet după încercarea dificilă în care a fost.